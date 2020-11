Afghanistan La Germania è "preoccupata" per il ritiro delle truppe Usa Il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas: "L'annuncio americano può avere conseguenze sul processo di pace"

Condividi

La Germania ha espresso "preoccupazione" per la decisione dell'amministrazione americana di tagliare ulteriormente il contingente schierato in Afghanistan, nel timore che possa avere conseguenze sul processo di pace nel Paese.Il governo tedesco teme l'impatto che potrebbe avere l'annunciata riduzione delle truppe americane nel gennaio 2021."Siamo particolarmente preoccupati per ciò che l'annuncio americano potrebbe significare per il progresso dei colloqui di pace in Afghanistan", ha detto il ministro degli Esteri Heiko Maas in una conferenza stampa. Trump intende ritirare repentinamente le truppe statunitensi nel paese asiatico, un annuncio che ha destato grande preoccupazione in molti degli alleati della Nato.Contrario all'idea era anche l'ex capo dle Pentagono, Mark Esper, esautorato dal presidente Usa uscente qualche giorno dopo le elezioni del 3 novembre. Da parte sua, ieri il segretario generale dell'Alleanza atlantica, Jens Stoltenberg, ha detto che un ritiro precipitoso della Nato dall'Afghanistan avrebbe un "prezzo altissimo", con il rischio di trasformare nuovamente questo Paese in "una base per terroristi internazionali".