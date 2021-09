"Ho pensato che mi avrebbero ucciso" Afghanistan, giornalisti picchiati perché documentavano una manifestazione di donne Negli ultimi giorni decine molti giornalisti afghani hanno riferito di essere stati aggrediti o detenuti

Condividi

Hanno documentato la rivolta delle donne che chiedevano il diritto al lavoro e all'istruzione e sono stati picchiati e detenuti per ore dai combattenti talebani per aver svolto il proprio lavoro.Tutto questo a Kabul. Sono due giornalisti afghani e si chiamano Taki Daryabi, 22 anni, Nematullah Naqdi, 28 anni, e lavorano per il quotidiano Etilaat (Information Daily).Dovevano documentare una protesta davanti a una stazione di polizia di Kabul da parte di donne che chiedevano il diritto al lavoro e all'istruzione. Hanno raccontato di essere stati prelevati e portati alla caserma della capitale afgana, poi presi a pugni e picchiati con manganelli, cavi elettrici e fruste, accusati anche di aver organizzato quella protesta."Ho pensato che mi avrebbero ucciso", ha raccontato Naqdi, fotoreporter. Appena ha iniziato a scattare foto è stato subito avvicinato dai combattenti, li hanno arrestati e sequestrato i cellulari. Per salvare la sua fotocamera l'ha lanciata tra la folla. Poco dopo il pestaggio i due sono stati rilasciati senza spiegazioni.I talebani hanno dichiarato illegali le dimostrazioni di protesta non autorizzate dal ministero della Giustizia. Negli ultimi giorni decine di giornalisti hanno riferito di essere stati aggrediti o detenuti o di non aver potuto documentare le manifestazioni. La maggior parte sono giornalisti afgani.