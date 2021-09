Il contingente italiano a Herat L'Afghanistan e la missione militare internazionale Lo storico e politologo Olivier Roy: "I Talebani non possono permettersi di ripetere l'errore del 2001. La loro è una forma di realismo politico"

di Laura Aprati

"C'è un mondo prima degli attentati dell'11 settembre e un mondo dopo", dichiara Olivier Roy,politologo francese tra i massimi esperti di Islam e professore all'Istituto Universitario Europeo di Firenze.



La missione in Afghanistan

Il 7 ottobre 2001 gli Stati Uniti, a circa 30 giorni dagli attentati terroristici alle Torri Gemelle invadono l'Afghanistan. I talebani, che lo governavano l’Afghanistan con il terrore e che, secondo l’intelligence americana, avevano protetto e sostenuto il capo di al Qaeda, Osama bin Laden, furono cacciati dalla capitale Kabul e dai principali centri del paese, ma non furono sconfitti.

In questi anni la guerra , iniziata come lotta al terrorismo, ha cambiato pelle: la presenza internazionale furono incaricate di favorire un processo di nation-building (costruzione di uno stato nazionale), democratizzazione e introduzione dei diritti per le donne, che erano stati estremamente limitati durante il regime talebano. Ma la trasformazione della missione non porta ai risultati sperati e a febbraio del 2009 il Presidente Barak Obama Il processo non portò però ai risultati sperati, per molte ragioni, i talebani si rafforzarono e nel 2009 il presidente Barack Obama ordinò il cosiddetto "troop-surge" ( aumento delle truppe) che portò in Afghanistan altre 30mila militari. La decisione " più sofferta della mia presidenza" dice Obama presa per "stabilizzare la situazione nel paese dell'Asia centrale".

Neanche questa operazione raggiunse l'obiettivo e nel 2014 la missione originaria degli Stati Uniti, chiamata “Enduring Freedom”, che significa libertà duratura, fu sostituita da una nuova missione, chiamata “Resolute Support”, che significa sostegno deciso. Dal 2015 le truppe straniere non hanno più ruoli di combattimento, e si limitano ad addestrare l’esercito afghano, per prepararlo a quando dovrà garantire da solo la sicurezza del paese.



La missione italiana







Il 30 ottobre del 2001 inizia la missione del contingente italiano.Dopo un periodo trascorso a lavorare alla stabilizzazione della capitale Kabul, da poco conquistata, si trasferisce stabilmente a Herat, dove per anni ha gestito un’ampia zona e si è occupata soprattutto dell’addestramento delle truppe dell’esercito afghano. Nel corso di vent’anni alla missione italiana hanno partecipato, a rotazione, circa cinquantamila soldati (le truppe presenti sul territorio afghano non sono mai state più di 5.000) e di questi 53 sono morti, quasi tutti in attacchi e attentati. 20 anni complessivi di presenza italiana nel Paese asiatico hanno comportato un di 8,7 miliardi di euro dei quali ben 840 milioni relativi a contributi diretti alle Forze Armate afghane.

Il ritiro dei militari italiani è iniziato insieme a quello degli alleati e si è concluso il 27 agosto







L'epilogo

ll 29 febbraio 2020 l’allora segretario di Stato USA, Mike Pompeo, e il numero due dei Talebani, mullah Abdul Ghani Baradar, siglano un accordo ma che rivela subito essere sbilanciato e modellato sulle esigenze politiche ed elettorali del presidente Donald Trump, piuttosto che sulle aspettative degli afghani, sulle esigenze del governo di Kabul o su meccanismi e tempi necessari a condurre alla pace.Il nuovo Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, trova un contingente militare ridotto a 2.500 uomini, due accordi diplomatici firmati lo stesso giorno, il 29 febbraio 2020, uno a Doha con i Talebani, l’altro a Kabul con il governo afghano.

Questo accordo apre la porta al ritiro dei contingenti militari internazionali, che però risultano "impreparati" alla velocità con cui i Talebani rioccupano il paese. All'inizio si pensava ci volessero 90 giorni, quindi 3 mesi, perché potessero arrivare a Kabul e invece tra l'8 e il 15 agosto tutto cambia. Alla data dell'8 settembre la mappa dei talebani nel Paese è questa:

Current map of the situation in Afghanistan as of 08/09/2021.

~ Green (Northern Resistance)

~ Black (Taliban)

~ Red (Contested)

~ Yellow squares (Isis presence)

Latest map will always be pinned pic.twitter.com/b5aqr3059L — Afghanistan War map نقشه جنگ افغانستان🇦🇫📍🗺🚨 (@AWMUpdates) September 8, 2021

Sul ritorno dei Talebani si innesca anche la presenza dell'Isis Korasan che si affaccia sulla scena con un attentato ma - dice il professor Olivier Roy- "l’Isis è il nemico numero uno” dei Talebani. Loro hanno l’obbligo (anche di fronte a Russia e Cina) di combattere le cellule terroristiche, vogliono il monopolio e non esporteranno l’Emirato islamico" ed aggiunge che "Al-Qaeda o altri gruppi radicali non hanno bisogno dell'Afghanistan come rifugio. Il posto migliore per Al Qaeda è il Pakistan perché vi gode di una relativa libertà nelle aree tribali, mentre la possibilità di intervento degli Stati Uniti è limitata dal fatto che il Pakistan è visto come paese amico".Con l'arrivo a Kabul dei Talebani inizia il rimpatrio degli stranieri ma anche dei molti afghani, in gran parte collaboratori di ambasciate, traduttori con le loro famiglie, che aspettano all'interno dell'aeroporto di poter lasciare il loro paese





E arriva finalmente il momento della partenza