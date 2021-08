Afghanistan Paura in aeroporto a Kabul. Rischio "minacce attacchi" e sicurezza "fuori dai cancelli" Le intelligence occidentali avvertono: c'è un alto rischio di attacchi Isis contro le operazioni di evacuazione all'aeroporto di Kabul. Il segretario di stato Blinken: l'operazione continuerà oltre il 31 agosto

Corsa contro il tempo per fuggire dall'Afghanistan: ultimi giorni per il ponte aereo prima della scadenza del 31 agosto, anche se i talebani si sarebbero impegnati a lasciar partire gli americani e gli afghani a rischio anche dopo tale data.



Usa, Australia e Gb: non andate in aeroporto Kabul

L'ambasciata degli Stati Uniti in Afghanistan ha avvertito i cittadini Usa di non recarsi all'aeroporto di Kabul, citando "minacce alla sicurezza fuori dai cancelli". Stessa indicazione è arrivata poche ore dopo dall'Australia e dal Regno unito che hanno chiesto ai loro concittadini e agli afgani di non recarsi allo scalo della capitale."A causa delle minacce alla sicurezza stiamo consigliando ai cittadini statunitensi di evitare di recarsi all'aeroporto e di evitare i cancelli dell'aeroporto in questo momento, a meno che non si ricevano istruzioni individuali da un rappresentante del governo degli Stati Uniti per farlo" si legge sul sito dell'ambasciata Usa. "I cittadini statunitensi che si trovano all'Abbey Gate, all'East Gate o al North Gate dovrebbero andarsene immediatamente".



A pochi giorni dalla scadenza cresce l'angoscia per le decine di migliaia di afghani che da giorni si trovano all'esterno dell'aeroporto di Kabul nel disperato tentativo di lasciare il Paese. Nonostante il divieto annunciato dai talebani per tutti gli afghani di raggiungere l'aeroporto, ci sono intere famiglie accampate. In migliaia sono gli afghani fermati dai talebani ai posti di blocco lungo la strada di accesso.



Almeno 4500 americani già evacuati dall'Afghanistan, un migliaio ancora da portare fuori dal Paese. Il segretario di stato americano Anthony Blinken fornisce i numeri dell'evacuazione, operazione che lui stesso definisce "senza precedenti" e assicura l'operazione continuerà oltre il 31 agosto.



Nelle ultime 24 ore i militari americani hanno portato fuori quasi 20.000 sfollati, mentre Londra, seconda per numero di soccorsi, è arrivata in totale a quota 10.000 da inizio operazioni.

Le persone considerate più a rischio - stranieri esclusi - sono tuttavia calcolate in circa 300.000 solo contando gli ex collaboratori afghani della missione Nato.