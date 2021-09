Sotto il controllo dei Talebani Primo volo commerciale atterrato a Kabul. Oggi conferenza Onu per aiuti ad Afghanistan

Un aereo della compagnia pakistana Pia è atterrato all'aeroporto di Kabul: è il primo volo commerciale internazionale ad atterrare nello scalo della capitale afghana da quando i talebani hanno preso il controllo del Paese, il 15 agosto. È anche uno dei primi segnali di normalizzazione economica per il Paese e per il suo principale aeroporto internazionale, assediato a fine agosto da migliaia di afghani che volevano fuggire dopo il ritorno al potere dei talebani."Questa mattina sono atterrato a Kabul. Durante la mia visita valuterò i bisogni umanitari del Paese e la situazione di 3,5 milioni di sfollati afgani. Sono grato a tutte le Nazioni Unite, le Ong e agli altri operatori umanitari che stanno lavorando duramente sul campo per soddisfare tali esigenze". Lo twitta l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, Filippo Grandi. Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, presiederà oggi a Ginevra una conferenza internazionale, nel tentativo di raccogliere più di 600 milioni di dollari per la popolazione afghana.Anche prima del ritorno al potere dei talebani, metà della popolazione (circa 18 milioni di persone) afghana dipendeva dagli aiuti. Una cifra sembra destinata ad aumentare a causa della siccità e della carenza di denaro e cibo, avvertono funzionari delle Nazioni Unite e organizzazioni umanitarie.