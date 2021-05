Lotta al Covid ​Agenas: terapie intensive ai minimi da autunno, nessuna regione oltre soglia d'allerta Oggi sono al 12%, due mesi fa erano al 41%

Scende ancora, fino a quota 12%, a livello nazionale, la percentuale di posti letto nelle terapie intensive degli ospedali italiani occupati da pazienti Covid e senza che nessuna regione superi la soglia di allerta del 30%.Mentre calano all'11% i posti in reparto, anche in questo caso con tutte le regioni sotto la soglia d'allerta, che è pari al 40%. Questi i numeri, relativi al 30 maggio, fornitie basati su una rielaborazione di quelli forniti della protezione civile. Si tratta dei valori più bassi mai raggiunti dall'inizio del monitoraggio Agenas, ovvero da novembre 2020.Secondo l'Agenas i dati sono ancora più significativi se si confrontano con quelli di due mesi fa: il 29 marzo, infatti, le terapie intensive covid erano al 41% e i ricoveri covid al 44%.Questo, nel dettaglio, è ora il tasso di occupazione da parte di pazienti covid nelle terapie intensive e nei reparti di area medica (malattie infettive, medicina generale e pneumologia) delle varie regioni e province autonome. In testa la Toscana, poi la Lombardia, ultima la Basilicata.Abruzzo (8% intensive, 10% reparti ordinari);Basilicata (2%, 13%);Calabria (11%, 26%);Campania (10%, 8%);Emilia Romagna (13%, 8%);Friuli Venezia Giulia (3%, 3%);Lazio (16%, 14%);Liguria (14%, 7%);Lombardia (17%, 13%);Marche (13%, 10%);Molise (5%, 4%);Pa di Bolzano (3%, 4%);Pa di Trento (14%, 4%);Piemonte (13%, 11%);Puglia (11%, 15%);Sardegna (6%, 9%);Sicilia (8%, 14%);Toscana (21%, 8%);Umbria (5%, 9%);Valle d'Aosta (3%, 3%);Veneto (5%, 5%).