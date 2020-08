Roma Agente Polstrada investito su corsia emergenza A1, è grave

Condividi

Un agente della Polstrada è stato investito da un'auto sulla corsia di emergenza della diramazione Roma Nord dell'A1, all'altezza del km 15. Il poliziotto è stato portato al Gemelli con l'elisoccorso e le sue condizioni sarebbero gravi. L'agente è ricoverato in terapia intensiva. L'incidente è avvenuto intorno alle 19.30.E' stato sottoposto al test per l'assunzione di alcol e droga il conducente dell'auto che ha investito l'agente. Al momento sono in corso gli accertamenti della polizia stradale sulla dinamica dell'incidente. Da una prima ricostruzione sembra che l'agente stesse rimuovendo degli ostacoli sulla carreggiata nel tratto tra Settebagni e Castelnuovo di Porto dove il traffico era stato regolarmente rallentato. L'auto è sopraggiunta sulla corsia di emergenza e lo ha investito.Sulla D18 Diramazione Roma Nord è stato riaperto in serata il tratto compreso tra Castelnuovo di Porto e Settebagni in direzione di Roma, precedentemente chiuso per consentire l'intervento dei soccorsi sanitari, della polizia stradale e degli addetti alla viabilità della Direzione di Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia, in seguito all'incidente avvenuto all'altezza del km 15 dove è stato investito l'agente della Polstrada; il traffico ha ripreso a scorrere regolarmente su tutte le corsie.