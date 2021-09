Camorra Agguato a Napoli, ucciso un pregiudicato Crivellato da almeno 20 colpi di arma da fuoco, forse una mitraglietta

Circa 20 colpi di pistola esplosi contro Salvatore Astuto, pregiudicato di 57 anni di Napoli. L'agguato in vico Fico al Mercato, zona Lavinaio. Astuto è deceduto sotto i colpi dei sicari alle 15:45 circa mentre era in una sorta di circolo ricreativo.I carabinieri stanno analizzando le telecamere di sorveglianza in zona e raccogliendo eventuali testimonianze dei presenti.Salvatore Astuto era ritenuto contiguo al clan Rinaldi, che nella zona del Mercato si contende il territorio con il clan Mazzarella.L'omicidio, molto cruento perché l'uomo è stato colpito da almeno 20 colpi esplosi forse da una mitraglietta, in un basso usato come un circolo ricreativo, potrebbe essere legato alla ventennale faida di camorra tra le due cosche per la spartizione degli affari criminali. In particolare l'omicidio Astuto sarebbe stato motivato dalla gestione della piazza di droga al Lavinaio.