Massimo Sarmi vicepresidente Confindustria Digitale, Agostino Santoni eletto nuovo presidente Tra le priorità indicate da Santoni, l'attuazione dei progetti del Pnrr, il sostegno a startup e open inovation

L'Assemblea di Confindustria Digitale ha eletto alla Presidenza, che succede a Cesare Avenia, giunto alla fine del suo mandato. Come vicepresidente vicario è stato eletto, attuale presidente di Asstel. Santoni ha una lunga esperienza manageriale nel comparto delle tecnologie e dei servizi digitali ed ha ricoperto posizioni di vertice in grandi imprese e nelle associazioni di categoria.L'incarico di Santoni durerà per il prossimo biennio. La sua presidenza, ha detto, "sarà particolarmente focalizzata sull'. Il Piano è un'occasione unica e irripetibile per recuperare il ritardo d'innovazione accumulato nell'ultimo decennio, che ha minato le capacità competitive e di crescita della nostra economia. Ora è il momento di accelerare: nei prossimi mesi la Federazione sarà fortemente impegnata a, con una grande attenzione a favorire la modernizzazione del Paese in chiave digitale, inclusiva e sostenibile".Secondo il neo presidente, "gli obiettivi del Pnrr si devono coniugare con gli obiettivi strategici dell'Ue e in questo quadro sarà essenziale unnel contribuire a determinare il quadro delle regole del mercato unico digitale". In quest'ottica, "Confindustria Digitale sarà perciò portatrice di stimoli e proposte affinché l'Europa si doti di un modello di regolamentazione che coniughi protezione dei, in primis la privacy, a un forte sostegno all'innovazione".Tra le indicate da Santoni, "la proposta di politiche a sostegno dello sviluppo e innovazione dell'ecosistema industriale del settore Ict, con particolare focus sul comparto dellee dell', dalla cui vitalità dipende il futuro digitale del Paese".Agostino Santoni è vice presidente di Cisco Sud Europa da novembre 2020, dopo aver ricoperto il ruolo di amministratore delegato dell'azienda in Italia. In precedenza è stato amministratore delegato di Sap Italia e prima ancora vice presidente & enterprise sales directory di Hp Italia.Santoni è stato anche presidente di Assinform, l'Associazione di Confindustria per Ict Information.