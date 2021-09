Aifa: pericoloso utilizzo di antivirale al posto del vaccino Un farmaco non autorizzato in Italia, il Parvulan, somministrato al posto dei vaccini anti Covid. L'agenzia del farmaco avverte: pericolo per la salute

Può essere anche un rischio per la salute utilizzare il, contenente Corynebacterium parvum e privo di autorizzazione all'immissione in commercio in Italia, legalmente registrato e commercializzato in Brasile, per combattere il Covid.E' l'alert diffuso dall'Aifa e pubblicato sul suo portale. Stimolante dell'immunità innata, coadiuvante nel trattamento di infezioni dermatologiche di origine virale, batterica, fungina e protozoaria, coadiuvante in infezioni sistemiche e locali, il farmaco ha un effetto regressivo sulle neoplasie solide, ma è anche coadiuvante nel trattamento dell'acne.Sulla base delle comunicazioni e delle richieste pervenute da parte dei pazienti, "ivi incluse - scrive l'Aifa - quelle riguardanti le tipologie di vaccino considerate valide ai fini del rilascio del Green Pass vaccinale, è stato possibile rilevare un utilizzo del medicinale diverso da quello dichiarato nella richiesta di importazione: il Parvulan risulterebbe essere proposto fuori indicazioni (off label, quindi al di fuori dei vincoli previsti nel citato Dm 11/2/97) come terapia per la prevenzione del Covid-19, in alternativa ai vaccini autorizzati".Sul tema la Commissione tecnico scientifica dell'Aifa ha emesso un parere, in cui si sottolinea che "l'utilizzo del medicinale Parvulan nella profilassi dell'infezione da Sars-Cov-2" non è sostenuto "dalle".Si sottolinea, inoltre, che "anche il razionale di tale utilizzo risulta largamente insufficiente, tanto è vero che la Commissione non aveva ritenuto possibile autorizzarne l'uso nemmeno nell'ambito di una sperimentazione clinica. Il possibile(per i quali sono invece disponibili solidi dati di efficacia e sicurezza) rappresenta pertanto un potenziale pericolo per la salute delle persone a motivo, oltre che del profilo di sicurezza quantomeno incerto, anche dell'ingiustificato senso di protezione che il trattamento potrebbe generare a dispetto della mancanza di un'efficacia documentata".Per questo l'Agenzia del farmaco ritiene "fondamentale richiamare l'attenzione dei cittadini tutti sui rischi legati all'assunzione di medicinali non autorizzati per la prevenzione delle infezioni da Sars-Cov-2.Si rammenta come l'attuale campagna vaccinale nazionale preveda un controllo rafforzato sull'intera filiera, a tutela dei pazienti: la somministrazione dei vaccini, limitatamente a quelli autorizzati in Italia per la prevenzione dell'infezione da Sars-COV-2, avviene esclusivamente presso i punti vaccinali ufficiali, individuati da ciascuna Regione.Nel periodo 27 dicembre 2020-26 agosto 2021 sono arrivate 91.360 segnalazioni di sospetta reazione avversa su un totale di 76.509.846 dosi di vaccino anti-Covid somministrate (119 ogni 100mila dosi), di cui l'86,1% riferite a eventi non gravi, come dolore in sede di iniezione, febbre, astenia/stanchezza, dolori muscolari. Lo segnala l'Aifa nel Rapporto di Farmacovigilanza sui vaccini anti-Covid. I dati riguardano le segnalazioni di sospetta reazione avversa per i 4 vaccini in uso nella campagna.Nella fascia di età compresa fra 12 e 19 anni, alla data del 26/08/2021 sono pervenute 838 segnalazioni di sospetto evento avverso su un totale di 3.798.938 dosi di vaccino anti-Covid somministrate, con un tasso di segnalazione di 22 eventi avversi ogni 100.000 dosi somministrate. La distribuzione per tipologia degli eventi avversi non è sostanzialmente diversa da quella osservata per tutte le altre classi di età.