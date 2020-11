Vertice online Il Covid al centro del G20 a Riad, Conte: "Da sforzi congiunti presto svolta nella lotta al virus" E' cominciato il vertice dei 20 paesi, rigorosamente in video conferenza. Al centro dell'agenda la gestione, le risorse e le soluzioni alla pandemia da coronavirus

È iniziato il Summit G20 di Riad in forma digitale. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte partecipa in collegamento da Palazzo Chigi. Ad aprire i lavori il messaggio di Salman bin Abdulaziz al Saud, re dell'Arabia Saudita, il primo "ospitato" da una nazione araba.Donald Trump porta la sua battaglia elettorale al G20. Ai leader mondiali il presidente Usa avrebbe detto di non vedere l'ora di lavorare con loro "per lungo tempo", intravedendo una "decennio straordinario". "E' stato un grande onore lavorare con voi, e non vedo l'ora di continuare a lavorare con voi per un lungo periodo", avrebbe detto Trump secondo quanto riportato dal Guardian, che cita un audio ottenuto dall'Observer.Il vertice arriva in un momento in cui si stanno intensificando gli sforzi su larga scala per trovare un vaccino contro il Covid-19 e crescono le richieste ai paesi del G20 di colmare una carenza di finanziamenti di 4,5 miliardi di dollari. Le nazioni del G20 finora hanno contribuito alla lotta contro la pandemia con oltre 21 miliardi di dollari e iniettato oltre 11 trilioni di dollari nel sistema economico mondiale messo a dura prova dal virus.Non essendoci la possibilità di scattare la tradizionale foto di famiglia, all'inizio del summit sarà proiettato un ritratto di gruppo dei leader sullo sfondo delle rovine della storica città di Diriyah, vicino alla capitale saudita.In mattinataè intervenutorivolto ai capi di stato dicendo che "Il G20 rifletterà il nostro impegno per una rapida ripresa" dalla crisi pandemica e per "trovare soluzioni per le maggiore sfide che l'umanità sta affrontando oggi, dal climate change al perdurare delle diseguaglianze. Noi dobbiamo restare uniti e usare le opportunità che ci ha offerto questa crisi per creare una nuova, migliore, normalità".ha indicato come "l'imperativo deve essere garantire l'accesso alla diagnosi, alle terapie, e ai vaccini a tutta la comunità mondiale: per L'italia sono beni pubblici globali, diritto di tutti e non privilegio di pochi. Dobbiamo affrontare la terribile prova imposta dal covid-19 investendo nella salute pubblica: è un imperativo morale e sociale oltre che politico"."Siamo pronti a prenderci la nostra responsabilità. In questo spirito abbiamo deciso di ospitare ilin collaborazione con la commissione Ue "il G20 ha preso misure senza precedenti" nella lotta al Covid e, "mentre continuiamo a combattere il virus e mentre accogliamo con favore le recenti notizie provenienti dalla ricerca sui vaccini, dobbiamo anche guardare avanti, al nostro futuro e al futuro delle giovani generazioni. Dobbiamo rafforzare la nostra collaborazione con le istituzioni multilaterali e renderle più efficaci, compresaUsciremo dalla crisi solo concependo "un nuovo inizio", ponendo la persona al centro degli sforzi sulle sfide globali. È questo uno dei concetti che il premier Giuseppe Conte ha sottolineato.: L'italia promuoverà uno sforzo coordinato per superare la crisi economica, con particolare riguardo ai paesi più vulnerabili, ha spiegato. "La moratoria del debito è un buon passo in quella direzione. E sono convinto che sia necessaria una maggiore riduzione del debito", ha detto precisando che "dobbiamo interrompere il ciclo del sovra-indebitamento".La cancelliera tedesca Angela Merkel ha esortato gli altri membri del G20 ad aumentare il contributo a Covax, l'iniziativa lanciata dall'Oms per garantire un'equa distribuzione del vaccino contro il Covid nel mondo. Il piano Covax prevede che le nazioni più ricche forniscano fondi per consentire la distribuzione dei vaccini in 92 Paesi a basso o medio reddito che altrimenti non potrebbero permetterseli. La Russia e gli Usa non hanno ancora aderito al progetto, sebbene solo Washington abbia detto no in modo preventivo. "Per poter fermare la pandemia, ogni Paese ha bisogno di avere accesso e essere in grado di permettersi il vaccino", ha detto Merkel ai suoi omologhi in teleconferenza, "i fondi stanziati non sono ancora sufficienti. Pertanto chiedo a voi tutti di sostenere questa importante iniziativa. Questo aiuto di breve termine è nell'interesse di tutti". Merkel ha inoltre chiesto un "rafforzamento sostanziale" dell'Oms per una maggiore "preparazione globale" alle pandemie future.Al G20 anche. Su twitter ha scritto che "tutti i paesi devono collaborare meglio per migliorare la sicurezza sanitaria globale. Ci aiuterà a superare questa pandemia e ad evitarne un'altra".Ilha aperto il G20 esortando i leader mondiali ad affrontare le conseguenze del coronavirus per i paesi più vulnerabili. "Nel prossimo futuro dobbiamo affrontare le vulnerabilità esposte da questa crisi, proteggendo vite e mezzi di sussistenza", ha affermato il sovrano, invitando ad uno sforzo coordinato a sostegno dei paesi in via di sviluppo colpiti dalle conseguenze economiche della crisi sanitaria.