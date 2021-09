Protagonista l'Orchestraccia con Ema e Ema Stokholma Al via in esclusiva su RaiPlay "La Nottataccia" La serie è prodotta in collaborazione con iCompany realizzata dalla Direzione Produzione Tv e dalla Direzione Rai Radio. Tanti gli ospiti delle quattro puntate. Tra questi: Bugo, Claudia Gerini, Daniela Virgilio, Edoardo Bennato, Ermal Meta, Extraliscio, Francesco Montanari e Noemi

"La Nottataccia è un programma che fonde diversi generi: comedy, teatro e musica dal vivo ed è realizzato in esclusiva per gli utenti della nostra piattaforma. Sarà un via vai di attori e cantanti, capaci di creare un’atmosfera sorprendente e ironica". Così Elena Capparelli, direttore di RaiPlay parlando della nuova serie originale che andrà in onda da questa sera in esclusiva. Si tratta delle prime due puntate, le successive potranno essere seguite il 6 ottobre (www.raiplay.it/programmi/lanottataccia).Nella sede Rai di via Asiago sta andando in onda un programma condotto da Ema Stokholma. Improvvisamente un’interferenza proietta sui maxischermi un gruppo di personaggi bizzarri. Indossano tute blu e portano sul volto la maschera di Carlo Conti: sono i componenti della band l’Orchestraccia, gruppo musicale che non riesce più a trovare nessun ingaggio e il loro manager, impersonato da Lillo. Sotto gli occhi esterrefatti di Ema, decidono di occupare la Rai e uno di loro scandisce un proclama: stanno arrivando per vendicarsi di questa televisione banale e addormentata che ha per giunta la colpa di non avere mai dato loro spazio. Un’altra scarica elettrica e poi il buio. Comincia così la nuova attesa serie con l’Orchestraccia, Ema Stokholma e la partecipazione di Lillo, prodotta in collaborazione con iCompany e realizzata dalla Direzione Produzione Tv e dalla Direzione Rai Radio.Nel corso della serie tanti ospiti intervengono per sostenere la battaglia della band. Ospiti delle prime due puntate sono: Bugo, Claudia Gerini, Daniela Virgilio, Edoardo Bennato, Ermal Meta, Extraliscio, Francesco Montanari, Ilaria Spada, Lorena Bianchetti, Noemi. Ospiti della terza e della quarta puntata sono: Carlo Conti, Carolina Crescentini, Clementino, Francesco Sarcina, Gazebo, Max Gazzè, Motta, Nesli, Paolo Belli Stefano Fresi.