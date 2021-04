"Noi come cittadini. Noi come popolo" Al via la "Settimana civica" nel ricordo dell'ambasciatore Luca Attanasio La Settimana è organizzata in occasione della Festa della Liberazione e di due importanti ricorrenze: il 160° anniversario dell’Unità d’Italia e il 75° della Repubblica. "L’insegnamento dell’educazione civica è l’occasione che oggi abbiamo per ricominciare l’alfabetizzazione democratica del nostro paese" spiega Favio Lotti, Coordinatore della Tavola della Pace

Dal 19 al 25 aprile 2021 si svolgerà la prima Settimana Civica “Noi come cittadini. Noi come popolo”, una originale iniziativa dedicata alla valorizzazione e promozione dell’educazione civica delle giovani generazioni. La Settimana è organizzata in occasione della Festa della Liberazione e di due importanti ricorrenze: il 160° anniversario dell’Unità d’Italia e il 75° della Repubblica. Al centro della Settimana Civica c’è l’idea che noi non siamo solo abitanti. Siamo cittadini. E non siamo solo cittadini. Siamo popolo. La Settimana Civica sarà dedicata alla memoria di Luca Attanasio, riconosciuto da tutti come “cittadino esemplare”, perché la sua testimonianza possa ispirare le scelte e i comportamenti di tutti."L’insegnamento dell’educazione civica è l’occasione che oggi abbiamo per ricominciare l’alfabetizzazione democratica del nostro paese. Per ridefinire il rapporto tra l’io e il noi, tra l’individuo e la società in evoluzione, tra il privato e il pubblico, tra l’interesse personale e il bene comune. Per ricostruire il rapporto di fiducia che si è rotto tra i cittadini e le istituzioni. Per rifondare un’etica pubblica all’altezza delle sfide del nostro tempo". Così Flavio Lotti, Coordinatore della Tavola della Pace presentando "La Settimana dell'educazione civica" ."Ricostruire il lavoro educativo attorno all’educazione civica vuol dire ripensare il nostro progetto di scuola, gli obiettivi irrinunciabili dell’educazione. Rivedere la coerenza e le distanze tra le finalità e la pratica - prosegue Lotti - Rileggere i bisogni delle nuove generazioni e cercare il modo migliore per rispondere alle loro necessità. Riconnettere la scuola del mattino con il mondo del pomeriggio, il lavoro in aula con la realtà del territorio, i processi di apprendimento della scuola con quelli della realtà glocale onlife in cui siamo immersi". E prosegue: "Progettare l’educazione civica vuol dire avviare la ricostruzione di quel patto educativo che si è rotto con la città, il Comune, le famiglie, le parti vive del territorio. L’educazione (non solo civica) è per sua natura una responsabilità collettiva. Da questo sforzo e da questa visione nasce la Settimana civica che, quest’anno, ci accompagnerà alla festa della Liberazione del 25 aprile. Vogliamo dare valore alla decisione del Parlamento e al prezioso lavoro che, nonostante tutte le difficoltà create dal Covid 19, hanno fatto migliaia di insegnanti e studenti", conclude Lotti.Durante la Settimana Civica si svolgeranno centinaia di attività organizzate in almeno 225 città di 77 province di tutte le regioni italiane. Migliaia di studenti e studentesse dalla scuola dell’infanzia ai Cpia. 137 scuole e 135 Enti Locali hanno inviato l’adesione segnalando un’importante sensibilità. La Presidente del Senato della Repubblica Maria Elisabetta Alberti Casellati, il Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico, il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi e la Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Marina Sereni hanno espresso parole di sostegno, apprezzamento e incoraggiamento.Alla domanda “cosa pensi della decisione del Parlamento di introdurre l’educazione civica?” il 51,6% ha risposto “Sono d’accordo” e il 41,7 % ha detto “Mi sembra una bella idea”. Dalla lettura attenta delle risposte alle altre tre domande (cosa vuol dire essere cittadini? cosa vuole dire essere popolo? cosa ti piacerebbe fare durante le ore di educazione civica?) stanno uscendo preziose indicazioni per progettare le attività del prossimo anno scolastico.Il ricordo di Luca Attanasio e del suo impegno civile, l’educazione ai diritti, alla responsabilità e alla democrazia, la lotta contro i femminicidi e la violenza sulle donne, l’educazione alla cura reciproca, all’uso responsabile dell’acqua e dei beni comuni, la cittadinanza globale, la giornata della Terra, il ruolo del mondo dell’informazione, la preparazione al 25 aprile e alla Marcia per la pace PerugiAssisi del prossimo 10 ottobre sono al centro dell’Assemblea Grande che, oggi 19 aprile, apre la Settimana Civica.Si tengono in questa settimana altri importanti eventi: il Laboratorio di Futuro per le scuole Secondarie di I e II Grado (martedì 20 aprile); il Seminario promosso dalla Rete delle Università per la Pace "La sfida dell'educazione civica nelle università italiane" (giovedì 22 aprile) e la prima Conferenza Nazionale dedicata a “Le città per l’educazione civica” promossa dal Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani (venerdì 23 aprile).