Al via nel Lazio i test salivari: come si fanno e a cosa servono

Parte il 15 settembre il Piano per il monitoraggio della circolazione del Sars-CoV-2 nelle scuole primarie e secondarie di primo grado nella Asl Roma 5. Nella Asl Roma 5 verranno effettuati 1.530 campioni mensilmente attraverso il prelievo con metodo Lollisponge (test molecolare su saliva) ed altrettanti campioni attraverso il prelievo con metodo Salivette (test antigenico su saliva). Si parte con l'Ic Tivoli II centro, plesso Baccelli. La sorveglianza prevede l'individuazione di "scuole sentinella" e la successiva offerta di test salivari ad un campione di studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Nel Lazio, il Piano prevede l'effettuazione di oltre 5.000 test salivari ogni 15 giorni. Le altre due scuole sentinella a seguire sono l'Ic Città dei Bambini di Mentana e l'Ic Margherita Hack di Colleferro a cui se ne aggiungeranno altre del territorio che entrano nel programma mensile fin da subito.Nel dettaglio: DI COSA SI TRATTA. Per l'anno scolastico 2021/2022, la Struttura Commissariale per l'emergenza Covid-19 ha predisposto un "Piano per il monitoraggio della circolazione del Sars-CoV-2 nelle scuole primarie e secondarie di primo grado". Il Piano di monitoraggio ha l'obiettivo di controllare la circolazione del virus responsabile dei casi di Covid nelle scuole, e tutelare quindi lo svolgimento della didattica in presenza.COME FUNZIONA. Il prelievo di saliva è un metodo semplice, meno invasivo rispetto al tampone naso-orofaringeo, ed altamente attendibile nei risultati. Il campione viene raccolto facendo impregnare di saliva all'alunno/a una spugnetta sterile per almeno 60 secondi. Il prelievo deve essere effettuato appena svegli e a digiuno oppure a distanza di almeno 30 minuti dall'assunzione di cibo o bevande e dalla pulizia dei denti. La Asl ha predisposto materiale illustrativo dettagliato per guidare alunni e famiglie nella semplice attività di prelievo della saliva. Il campione verrà raccolto secondo le indicazioni fornite da Asl/Scuola e quindi analizzato da uno dei Laboratori di riferimento della Asl per l'effettuazione di un test molecolare, che identifica la presenza del materiale genetico del virus Sars-CoV-2.I RISULTATI. I risultati dei test negativi verranno comunicati il giorno successivo alla raccolta del campione al genitore/tutore legale attraverso Sms o via e-mail. In caso di test positivo i genitori saranno tempestivamente contattati telefonicamente dalla Asl ed il soggetto positivo dovrà essere posto in isolamento domiciliare e seguire le istruzioni del medico curante e dei servizi della Asl, per i provvedimenti più opportuni del caso.