Albania, polizia uccide 25enne: si dimette ministro Interno

Proteste in Albania (Ansa)

Il ministro dell'Interno albanese Sander Lleshaj si è dimesso dopo le proteste scoppiate per la morte di un giovane ucciso da un agente di polizia. Lo ha annunciato il primo ministro del paese Edi Rama, secondo quanto riportano i media internazionali.Le proteste di massa in Albania sono scoppiate mercoledì sera dopo che un ragazzo di 25 anni, identificato come Klodian Rasha, è stato ucciso vicino alla sua abitazione a Tirana in quello che la polizia ha descritto come un uso eccessivo della forza da parte di un agente durante il coprifuoco.