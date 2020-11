Albergatori, perdite per 14 miliardi: anche 2021 sarà annus horribilis

Il comparto ricettivo chiuderà l'anno con una perdita di 14 miliardi di euro, facendo registrare un calo del 57% rispetto al 2019. Sono le stime di Federalberghi, presentate in occasione dell'audizione alla Commissione attività produttive della Camera sulla legge di Bilancio. "L'impatto sulle imprese e sui posti di lavoro - ha sottolineato il direttore generale di Federalberghi Alessandro Massimo Nucara - risulta devastante. Dall'inizio della crisi, alberghi e ristoranti hanno utilizzato 390 milioni di ore di cassa integrazione. E a ottobre il dato è aumentato a dismisura con 51 milioni di ore rispetto ai 30,5 milioni di settembre". "Le imprese turistico ricettive sanno già, purtroppo - ha aggiunto - che il 2021 sara' un nuovo annus horribilis".Con la seconda ondata di Covid e le nuove misure restrittive - ha fatto notare Nucara - la situazione si sta aggravando. Per poter programmare le proprie decisioni, che potrebbero anche essere dolorose, le imprese - ha detto - hanno bisogno di sapere adesso se alcune misure di sostegno saranno confermate. Federalberghi si riferisce in particolare all'esenzione dal pagamento dell'Imu, al credito d'imposta sui canoni di locazione e di affitto d'azienda e al ristoro commisurato alla perdita di fatturato. "Chiediamo pertanto - ha affermato Nucara - che la manovra di bilancio preveda esplicitamente sin da ora la conferma di tali misure anche per l'anno 2021".