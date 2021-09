Il 76% dei genitori favorevoli alla riapertura delle mense Senza mensa 1 bambino su 3 aumentato di peso La dad e il lockdown hanno contribuito ad accentuare la difficoltà delle famiglie nell'organizzare il pasto in casa

Riparte la scuola e 3 genitori su 4 sono anche per la riaperture delle mense scolastiche. I genitori italiani sono consapevoli del fatto che, durante il lockdown e con la didattica a distanza, l'alimentazione dei propri figli a casa sia stata frequentemente irregolare, sbilanciata e priva di cibi nutrienti ed essenziali per la crescita, come, ad esempio, frutta, verdure e pesce.I genitori dichiarano che, nello stesso periodo, in assenza del servizio di refezione, quasi 1 bambino su tre è aumentato di peso.I dati emergono dalla ricerca: "La ristorazione a Scuola:aspettative delle famiglie nel post-Covid e la desiderabilità/essenzialità del servizio" realizzata da IPSOS per l'Osservatorio Cirfood districT.La ricerca ha analizzato: le abitudini alimentari delle famiglie italiane a casa, l'impatto del lockdown sull'alimentazione dei più piccoli e le aspettative e i bisogni dei genitori, rispetto alla ripartenza del servizio di refezione per l'anno scolastico 2021/2022.L'analisi dei dati ha fotografato una realtà in cui dad e lockdown hanno contribuito ad accentuare la difficoltà delle famiglie nell'organizzare il pasto in casa,incidendo sull'attività professionale dei genitori, obbligati a interrompere il lavoro per preparare il pasto dei più piccoli(40%) e costringendo molti bambini a pranzare da soli (35%). I dati dicono che il 76% dei genitori si sente bene all'idea della riapertura delle mense scolastiche, perchè consci del modello alimentare completo e di qualità fornito a scuola in termini di salubrità,educazione al consumo consapevole e socialità. Fiducia ma anche richiesta di chiarimenti su come verrà gestito il servizio."Oltre che dal punto di vista nutrizionale, crediamo da sempre nella responsabilità sociale e formativa che il servizio di ristorazione scolastica ha nei confronti dei bambini, ma oggi più che mai, in un contesto in cui la povertà alimentare e la malnutrizione risultano essere in crescita esponenziale,intendiamo continuare ad impegnarci affinché tutti possano accedere ad un pasto sicuro e di qualità" ha detto Chiara Nasi,presidente Cirfood. "Inoltre, è riconosciuto dalle famiglie italiane il valore economico e strategico del nostro settore, a riprova dell'importanza che ricopre per la ripresa del Paese". Per gli intervistati la ristorazione scolastica ha effetti positivi sulle imprese del territorio(88%), consente ai genitori di migliorare l'organizzazione familiare (74%) e favorisce l'occupazione femminile generando nuove opportunità lavorative (85%). I genitori di bambini che frequentano istituti dove non è presente il servizio di refezione scolastica ne reclamano l'importanza: secondo la ricerca condotta, l'84% di questo target ritiene la mensa essenziale in caso di tempo pieno e al contempo, in caso di tempo scuola ridotto, oltre un genitore su due sarebbe interessato a usufruirne.