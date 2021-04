Domani audizione dei commissari alla Camera Alitalia: dossier sul tavolo del premier Draghi. Si cerca, in fretta, una soluzione I sindacati hanno annunciato una nuova giornata di protesta per mercoledì. Altissima la preoccupazione dei lavoratori sul nodo stipendi

Il governo cerca una soluzione per Alitalia. Che sia soprattutto veloce.Il dossier è sul tavolo del presidente del Consiglio, Mario Draghi che nel pomeriggio ha incontrato a Palazzo Chigi i ministri coinvolti per fare il punto su una vertenza sempre più in bilico, con la liquidità della vecchia compagnia ormai agli sgoccioli e la nuova aerolinea da far decollare al più presto per non perdere la stagione estiva.L'incontro a Palazzo Chigi, con i ministri coinvolti nella partita: Sviluppo economico, Infrastrutture e Mobilità sostenibili, Economia, Lavoro, è stato interlocutorio, ma rappresenta un segnale della volontà di imprimere una spinta per chiudere la partita al più presto.Il governo deve trovare la soluzione che garantisca la discontinuità economica chiesta a più riprese dall'Ue per poter dare il via libera alla nascita di Ita. La trattativa è difficile e Bruxelles nei giorni scorsi ha chiarito che sta attendendo ancora molte risposte dal governo su Alitalia.Diversi i nodi da sciogliere, che vanno dal perimetro aziendale alla riduzione di asset, personale e slot. Un altro scoglio è quello del brand su cui però il governo sembrerebbe intenzionato a non cedere.Una delle ipotesi su cui si era ragionato era quella del trasferimento diretto degli asset dalla vecchia alla nuova compagnia, ma tra i possibili piani B c'è anche l'idea dell'affitto degli asset.Intanto il fattore tempo pesa anche sulla vecchia Alitalia che con le casse quasi vuote da mesi, si trova a dover ritardare il pagamento degli stipendi ai quasi 11mila dipendenti. Chiarimenti sulla situazione dell'azienda arriveranno domani dai commissari Giuseppe Leogrande, Daniele Santosuosso e Gabriele Fava, attesi nel pomeriggio in audizione alla Camera.Il nodo degli stipendi sarà poi sul tavolo dell'incontro in programma mercoledì pomeriggio tra i commissari e i sindacati. In questa situazione di incertezza è sempre altissima la preoccupazione dei lavoratori.Dopo le proteste dei giorni scorsi in Campidoglio, oggi i lavoratori dell'indotto aeroportuale hanno protestato in presidio a Fiumicino, di fronte al palazzo Alitalia. Per mercoledì è invece in programma la manifestazione a Roma, promossa da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl trasporto aereo, insieme all'Usb, per protestare contro gli "inaccettabili diktat" di Bruxelles.