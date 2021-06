Trasporti Alitalia: 30 giugno incontro tra Giorgetti, Franco e Vestager Presentata al Parlamento la Relazione Annuale da parte del Garante dello sciopero nei servizi pubblici essenziali

di Tiziana Di Giovannandrea Mercoledì 30 giugno vi sarà un incontro in video collegamento su Alitalia tra il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, dell'Economia e delle Finanze, Daniele Franco, e la commissaria Ue per la Concorrenza, Margrethe Vestager.È quanto risulta dagli appuntamenti della prossima settimana del ministro Giancarlo Giorgetti. Al centro della trattativa tra Roma e Bruxelles c'è la questione Alitalia e la Newco Ita.Su Alitalia e sulla situazione del trasporto aereo il, Giuseppe Santoro-Passarelli, ha presentato la Relazione Annuale al Parlamento in cui viene messo in evidenza la"Nel 2020 è stato avviato, dal Governo e dal Parlamento, un Piano industriale di rilancio della maggiore compagnia italiana, che prevede un forte ridimensionamento della forza lavoro. L'auspicio è che insieme alle parti sociali si individuino interventi strategici per superamento della crisi, ed anche adeguati ammortizzatori sociali" è quanto ha sottolineato il presidente della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, Giuseppe Santoro-Passarelli.In Italia la situazione del settore aereo resta critica tant'è che i sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporti Aereo hanno convocato due scioperi generali, il prossimo per il 6 luglio con durata 24 ore di tutto il personale del trasporto aereo.Nella partita sullail settore aereo sarà il primo banco di prova considerando la crisi di Air Italy e il delicato passaggio da Alitalia a Ita.Nello schema di riforma a cui stanno lavorando il Ministro del Lavoro, Andrea Orlando e dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti coadiuvati dagli staff tecnici, l'impostazione generale condivisa è che la riforma dovrà portare ad un riordino degli attuali strumenti per poter passare da un sistema assistenziale ad un sistema di ricollocazione dei lavoratori.