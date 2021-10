​​Alitalia, atterrato l'ultimo volo Volo Cagliari -Roma, a Fiumicino grande accoglienza; fiori per hostess

È atterrato poco prima di mezzanotte a Fiumicino l'ultimo volo di Alitalia, l'AZ1586 proveniente da Cagliari. L'Airbus 321 è partito dallo scalo sardo alle 22,20 è atterrato alle 23,23; è stata scritta così l'ultima pagina di 74 anni di storia dell'Alitalia.Appena atterrato, l'aereo ha fatto un lungo giro per lo scalo di Fiumicino quasi come se fosse una sorta di "inchino" o di ringraziamento. Non solo, ma all'uscita nel "finger", ad attendere l'equipaggio anche alcuni addetti alla manutenzione che hanno portato dei fiori in segno di omaggio alle hostess.Molte le telecamere e anche molti i passeggeri che hanno chiesto di fare selfie e autografi sulla carta d'imbarco. Il comandante aveva consigliato infatti di conservare questo "pezzetto" di storia dell'aviazione civile.Andrea Gioia, alla cloche dell'AZ1586, con la voce emozionata aveva ricordato ai passeggeri che si tratta di "un volo storico". Ed aveva aggiunto una nota personale: "Questa sera l'ultimo volo di Alitalia coincide anche con il mio ultimo volo con la coda tricolore che ho portato con grande orgoglio nei cieli di mezzo mondo".All'esterno del terminal è nel frattempo proseguita la protesta di un gruppo di lavoratori al grido "noi siamo Alitalia".