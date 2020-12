Il comunicato dell'ufficio europeo L'allarme Oms: in Ue alto rischio nuova ondata. "Nelle festività in casa indossate le mascherine"

L'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) raccomanda di indossare la mascherina durante le riunioni familiari di Natale e le festività di fine anno in Europa.Data l'evoluzione della pandemia di Covid-19 in Europa, "c'è un alto rischio di una nuova recrudescenza nelle prime settimane e nei primi mesi del 2021", ha indicato l'ufficio europeo dell'Oms in un comunicato dove raccomanda di "indossare la mascherina e rispettare il distanziamento sociale" durante il cenone di San Silvestro."Può sembrare imbarazzante indossare una mascherina e mantenere la distanza in presenza di amici e familiari, ma fa molto per garantire che tutti rimangano sani e salvi", ha spiegato l'agenzia dell'Onu. Quando possibile, le riunioni dovrebbero svolgersi all'aperto. Se sono al chiuso, è importante contenere il numero di ospiti e ventilare bene gli ambienti per limitare i rischi, raccomanda sempre l'Oms.La zona europea dell'Oms, che comprende 53 Paesi compresa la Russia, ha registrato oltre 22 milioni di casi e quasi 500.000 decessi dall'inizio della pandemia, secondo la tabella di sorveglianza dell'organizzazione. Negli ultimi sette giorni sono stati registrati quasi 1,7 milioni di nuovi casi e oltre 34.500 decessi.