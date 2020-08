Coronavirus Allarme in Europa. Picco in Francia Spagna e Germania. 18 milioni i positivi nel mondo L'oms: la pandemia sarà lunga

Sono oltre 18 milioni le persone che hanno contratto il virus. Quasi 689 mila i morti provocati dal coronavirus nel mondo. Numerosi i focolai in Europa. Situazione preoccupante ine in. Madrid è risultata la città europea con il più alto tasso di mortalità. la Francia, per il terzo giorno consecutivo ha superato la soglia dei 1.300 contagiati.Intanto nella corsa al vaccino la- quarto paese al mondo per numero di casi - ha annunciato a sorpresa che sarà pronta a registrare un nuovo vaccino tra il 10 e il 12 agosto.Il numero dei morti per coronavirus nell'ha suoperato i 200.000, dopo che nelle ultime ore si sono aggiunti 191 decessi in Perù. Lo riportano vari media internazionali citando il conto dell'agenzia Reuters.I contagi da coronavirus inhanno superato i 500.000 casi. Lo ha reso noto il ministero della Salute sudafricano.L'prevede che la pandemia sarà "molto lunga". Lo si legge nel comunicato dell'organismo, che ieri ha riunito il comitato per le emergenze per fare il punto sulla pandemia di coronavirus e valutare se mantenere lo stato d'allerta massima decretato sei mesi fa. Il Comitato "ha sottolineato la lunga durata prevista di questa pandemia di Covid-19, rilevando l'importanza di sforzi sostenuti a livello comunitario, nazionale, regionale e globale".Il direttore dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus ha dichiarato che la diffusione del Covid-19 "continua a costituire un'emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale, accettando il parere espresso dal comitato di emergenza", che si è riunito ieri a Ginevra per la quarta volta dall'inizio della pandemia.Glirestano il Paese più colpito con 158 mila morti su oltre 4,mln e 700 mila casi. Contagi sempre in salita. Per il quinto giorno consecutivo si registrano oltre 65mila casi. Ma il segretario alla Salute Alex Azar, assicura decine di milioni di dosi di vaccino contro il coronavirus "efficaci e sicuri" entro fine anno.