Vaccini. D'Amato: "Nel Lazio forniture ridotte, mancano 100mila dosi" "Se i dati sono questi dovremo spostare di una settimana, cioè dall’11 al 18 luglio, chi è già prenotato. Si tratta di circa 100mila persone"

"Ad oggi rispetto alle prenotazioni già fatte, fino al 15 luglio a noi mancano circa 100mila dosi di Pfizer per rispettare il fabbisogno di chi si è prenotato. Abbiamo avuto una contrazione tra giugno e luglio di quasi il 35%". Lo afferma Alessio D’Amato, assessore alla Salute della Regione Lazio, intervistato da 'La Repubblica'. "Come mai Figliuolo parla di un calo del 5% e dice che comunque i vaccini ci sono? Questo non lo so - aggiunge -. A noi la struttura commissariale manda sempre i report delle consegne. Su luglio gli scarichi sono quattro, uno a settimana da circa 196 mila dosi l’uno. A giugno stavamo in media più di 300mila ogni settimana". E per quanto riguarda le conseguenze, D'Amato è chiaro: "Abbiamo posticipato le prenotazioni dei ragazzi dai 12 ai 16 anni dopo Ferragosto. Se i dati sono questi dovremo spostare di una settimana, cioè dall’11 al 18 luglio, chi è già prenotato. Si tratta di circa 100mila persone, andranno contattate una ad una per comunicargli la nuova data della prima somministrazione del vaccino Pfizer".