Sibilia: "Si conta di ripulire tutto in 72 ore" Alluvione Sardegna. Solinas: "Burocrazia frena sicurezza" "Abbiamo sorvolato la zona stamattina e ho visto una situazione disastrosa. C'è però una macchina della Protezione civile che sta lavorando bene e voglio ringraziarli tutti" dice il Governatore

"Troppa burocrazia ha impedito di mettere in sicurezza i territori nonostante lo stanziamento dirisorse nel 2013 dopo il ciclone Cleopatra. Chiederò d'ora in poi una corsia preferenziale per queste opere, diversamente pagheremo sempre tributi pesanti durante questi eventi". Lo ha detto il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas giunto a Bitti stamattina insieme al presidente del Consiglio regionale Michele Pais, incontrando i giornalisti. "Abbiamo sorvolato la zona stamattina e ho visto una situazione disastrosa. C'è però una macchina della Protezione civile che sta lavorando bene e voglio ringraziarli tutti"."Sono vicina alle famiglie delle vittime e alle comunità gravemente colpite". Così, in merito all'ondata di maltempo che ha investito la Sardegna causando ingenti danni e anche la morte di tre persone, il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, che ha rivolto un ringraziamento "a Vigili del fuoco, prefettura di Nuoro, Forze di polizia, Protezione civile, e sindaci al lavoro per i soccorsi"."A Bitti e nel nuorese la macchina del soccorso pubblico e della protezione civile è già operativa dalle prime ore dopo l'alluvione. Squadre dell'esercito, dei vigili del fuoco e della protezione civile sono all'opera per liberare in tempi record il paese dai detriti, dalle macerie e dal fango che hanno devastato l'area. Si lavora incessantemente per porre rimedio al disastro procurato dal maltempo. Si conta di ripulire il tutto in meno di 72 ore. Grazie ai professionisti e ai volontari che stanno operando tra mille difficoltà in queste ore per riportare la normalità. Poi arriverà il momento di quantificare i danni e di provvedere agli stanziamenti per il ripristino delle condizioni di vivibilità. Con il cuore vicino alle famiglie delle vittime". È quanto afferma il sottosegretario all'Interno, Carlo Sibilia, in "costante contatto" con i soccorritori intervenuti a seguito dei danni provocati dal forte maltempo in Sardegna."Sono caduti oltre 600 millimetri di pioggia in sei ore, si è verificata una situazione eccezionale". Lo ha detto il capo della Protezione civile Francesco Borrelli impegnato in un sopralluogo dopo l'alluvione di ieri.