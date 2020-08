Alto Adige Val Badia, base jumper muore dopo lancio da Piz da Lec Il lancio fatale dal Piz da Lec, montagna sopra Corvara. Non si conosce ancora l'identità della persona

Condividi

Tragedia questa mattinata in Val Badia in Alto Adige dove un base jumper è morto schiantandosi al suolo dopo essersi lanciato dal Piz da Lec, montagna che si trova sopra l'abitato di Corvara in Badia. L'incidente è avvenuto intorno alle 11.Il corpo della vittima - di cui non si conosce ancora l'identità - è stato recuperato dagli operatori dell'Aiut Alpin Dolomites. Alle operazioni hanno preso parte anche soccorso alpino e carabinieri.Il base jumping è uno sport estremo, e consiste nel lanciarsi nel vuoto da varie superfici e altezze indossando un paracadute.