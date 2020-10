Dopo i 433 approdati ieri con 15 imbarcazioni Sbarchi senza fine a Lampedusa, hotspot di nuovo affollato Anche 6 donne e 4 minori. Tutti sono stati trasferiti nell'hotspot di contrada Imbriacola dove, al momento, ci sono 665 persone. Nuovo sbarco anche in Calabria, a Roccella Ionica, dove sono arrivate 57 persone, iraniane e irachene. Sbarchi anche in Sardegna

Dopo l'arrivo di undici barchini con un totale di 219 tunisini a bordo approdati a Lampedusa la notte scorsa, ancora uno sbarco, il quindicesimo dalla mezzanotte di ieri. A bordo dell'imbarcazione, 19 tunisini.Salgono così a complessivi 728 i migranti sbarcati sull'isola nell'arco di circa 30 ore. Anche i nuovi arrivati verranno portati all'hotspot dove verranno sottoposti a tampone anti-Covid.Ieri si sono registrati 15 sbarchi con complessivi 433 migranti -, avvistamenti, abbordaggi e sbarchi sono poi proseguiti per tutta la notte. A bloccare i natanti - che avevano a bordo da un minimo di 11 ad un massimo di 81 persone - sono state le motovedette della Capitaneria di porto e della Guardia di finanza.I Carabinieri hanno invece intercettato e fermato i migranti di due sbarchi con 11 e 13 persone avvenuti direttamente al molo commerciale .Fra i nuovi arrivati, complessivamente, ci sono anche 6 donne e 4 minori.A partire da stanotte è prevista una nuova ondata di maltempo, con forti raffiche divento sul canale di Sicilia. I pattugliamenti delle motovedette continuano ad andare avanti senza sosta.da mezzanotte fino all'alba.La struttura di prima accoglienza - che era vuota da giorni - è di nuovo sovraffollata. Davanti l'isola, in rada, è presente la nave quarantena Snav Adriatico e nelle prossime ore dovrebbe arrivare anche l'Azzurra che si trova, al momento, davanti ad Augusta (Sr). Tutti i migranti, dopo l'ingresso nell'hotspot, vengono sottoposti a tampone rinofaringeo anti-Covid. Man mano che arriveranno gli esiti dei test, si potrà procedere al loro imbarco sulla nave quarantena, stabilendo, di fatto, se dovranno andare nell'area dedicata ai contagiati oppure nelle cabine dove ci sono i negativi.Nuovo sbarco di migranti lungo le coste ioniche della Locride, nel Reggino. Si tratta del settimo sbarco di migranti negli ultimi otto giorni. Un esodo di massa senza precedenti in Calabria. L'ultimo carico di esseri umani è giunto stamattina prima dell'alba nel porto di Roccella Jonica. Si tratta di 57 iraniani e iracheni. Tra loro anche 3 donne e 18 minori, di cui 9 non accompagnati. Tutti dopo lo sbarco sono stati sottoposti al tampone rinofaringeo per il coronavirus. I migranti si trovavano a bordo di una barca a vela lunga una quindicina di metri intercettat aal largo della costa ionica dalle motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza di Roccella Jonica. In attesa di essere trasferiti in strutture più adeguate sia dal punto di vista logistico, sia sanitario, i migranti sono stati momentaneamente sistemati in una struttura pubblica messa a disposizione dal Comune di Roccella Jonica.Da ieri sera a questa mattina non si sono mai fermati gli sbarchi di migranti nel sud Sardegna.Difficile al momento anche stabilire quale sia il numero esatto degli stranieri arrivati nelle ultime ore. Undici migranti sono sbarcati nel corso della notte sulla spiaggia di Is Prunis a Sant'Antioco. Altri cinque algerini su indicazione della Guardia di finanza sono stati rintracciati dai Carabinieri all'interno del poligono di Teulada. Altri quattro stranieri, poco dopo le 23, sono arrivati autonomamente al porticciolo di Cala Verde nel territorio di Pula. Questa mattina altri 11 algerini sono stati intercettati dalla Guardia di finanza sulla spiaggia di Campionna a Teulada, mentre un altro barchino è stato avvistato sempre dalle motovedette delle Fiamme gialle a 16 miglia da Sant'Antioco.