IoT Amazon presenta Omni, smart tv senza telecomando L'azienda di Seattle presenta la tv che si attiva tramite comando vocale

Un altro passo nell', l'internet integrato nei dispositivi di uso domestico, che diventano interattivi tramite la voce e i gesti. Amazon ha presentato negli Stati Uniti la serie, che integra lo stick Fire e tecnologia vocale nella smart tv. Nasce così un dispositivo di intrattenimento all-in-one per streaming, tv via cavo, musica, giochi e altro senza bisogno di usare il telecomando. I comandi vocali di Alexa consentono, infatti, di attivare i servizi a mani libere con il televisore acceso o spento.Si potrà chiedere ad Alexa di sintonizzarsi sul programma preferito senza dover ricordare a quale canale, servizio di streaming o dispositivo di input è collegato e utilizzare la voce per controllare la riproduzione, i sottotitoli, la luminosità, gestire il volume della tv o della soundbar, cambiare gli ingressi e altro ancora. Inoltre, si potranno creare delle routine per Alexa direttamente dalla smart tv e anche apriresu Zoom.I televisori smart saranno disponibili negli Stati Uniti e Canada a partire da settembre, nei formati da 43 a 75 pollici.Amazon ha anche presentato la nuova Fire tv stick 4K Max, chiavetta per lo streaming con processore quad-core da 1.8GHz e 2GB di ram, che consente alle app di avviarsi più velocemente: è primo lettore multimediale per lo streaming adeguato allowifi6.