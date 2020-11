e-commerce ​Commercio online, Amazon diventa farmacia negli Stati Uniti Consegne in 48 ore di medicinali dietro prescrizione, compresi quelli come l'insulina

Condividi

Il gigante dell’e-commerce di Seattle ha annunciato di aver aperto una ‘farmacia online’ negli Stati Uniti, che dà la possibilità ai clienti di ordinare farmaci e consegne programmate a domicilio in un paio di giorni, proprio come per l’acquisto di un qualsiasi altro prodotto. La consegna avverrà dietro prescrizione medica e comprende medicinali che devono essere conservati a bassa temperatura come l’insulina.Amazon subentra quindi in una nuova attività, che secondo osservatori potrebbe scuotere l’industria farmaceutica come avvenuto con altri comparti economici, dai libri ai giocattoli al cibo.Due anni fa, l’azienda di Seattle aveva spesostartup per la spedizione automatica di medicinali ai pazienti che necessitavano di consegne programmate. Amazon ha dichiarato che d’ora in poi l’attività di PillPack si concentrerà sulle persone con malattie croniche.