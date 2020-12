Climate change Clima, Macron: un referendum per inserire difesa ambiente nella Costituzione Secondo il presidente la Francia non fa abbastanza per essere in linea con i suoi impegni volti a frenare il riscaldamento globale e non sta rispettando gli obiettivi nazionali fissati nell'ambito dell'accordo firmato a Parigi con Cop21 nel 2015

Condividi

Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha annunciato un referendum per aggiungere la lotta al cambiamento climatico e la difesa dell'ambiente in Costituzione. "Dobbiamo continuare ad andare avanti e quel lavoro è ancora più urgente", ha detto Macron. L'emendamento alla Costituzione richiede il voto in Parlamento e poi un referendum.Il presidente ha riconosciuto che la Francia non fa abbastanza per essere in linea con i suoi impegni climatici volti a frenare il riscaldamento globale e non sta rispettando gli obiettivi nazionali fissati nell'ambito dell'accordo conclusosi a Parigi con Cop21 nel 2015.I leader dell'Unione europea, tra cui lo stesso Macron, hanno concordato venerdì di rafforzare gli obiettivi del continente per il 2030 tagliando le emissioni di gas serra del 55% (invece dell'iniziale 40%) rispetto ai livelli del 1990."Sarà una riforma costituzionale in un articolo" che "deve passare prima all'Assemblea nazionale e poi al Senato ed essere votato in termini identici. Quel giorno sarà sottoposto a referendum", ha assicurato il capo dello Stato a conclusione di un incontro con la Convenzione dei Cittadini per il Clima.