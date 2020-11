Usa 2020 L'America ha scelto: i leader mondiali si congratulano con Biden Tutti insieme per congratularsi con Joe Biden. La Commissione Ue, Italia, Francia e Germania, a quanto si apprende, hanno deciso, con un rapido giro di contatti, di commentare l'elezione del 46esimo presidente degli Usa con messaggi sincronizzati, diramando ognuno la propria nota di rallegramenti per Biden alla stessa ora, le 19

Dopo giorni sospesi in attesa del conteggio delle schede e con il risultato sempre in bilico, l'Europa e il mondo tirano un sospiro di sollievo con l'arrivo della notizia ufficiale: gli Usa hanno un nuovo presidente, Joe Biden, eletto insieme con la sua vice, Kamala Harris, per una svolta alla Casa Bianca, che cambierà colore dopo il mandato di Donald Trump.​L'Unione europea, che vede nel cambio della guardia a Washington una speranza di rilancio delle relazioni transatlantiche, è compatta. "Mi congratulo vivamente con Joe Biden e Kamala Harris per la loro vittoria alle elezioni presidenziali statunitensi. L'Ue e gli Stati Uniti sono amici e alleati, i nostri cittadini condividono i legami più profondi. Non vedo l'ora di lavorare con il presidente eletto Biden", twitta tra i primi la presidente della Commissione europea,. "L'Ue è pronta a impegnarsi per un forte partenariato transatlantico. Covid-19, multilateralismo, cambiamento climatico e commercio internazionale sono alcune delle sfide che l'Europa vuole affrontare insieme", le fa eco il presidente del Consiglio europeo,. "Auguri a Joe Biden, nuovo Presidente degli Stati Uniti. Abbiamo valori comuni, un attaccamento forte alla democrazia e alla libertà. Rilanciando le relazioni tra Europa e StatiUniti potremo progettare e costruire un mondo migliore. Sara' bello lavorare insieme". Lo scrive sui social il Presidente dell'EuroparlamentoTra i primi a congratularsi, la cancelliera tedesca: "Mi rallegro della futura collaborazione con il presidente Biden. La nostra amicizia transatlantica è insostituibile se vogliamo superare le grandi sfide di questo tempo. Non vedo l'ora di lavorare insieme in futuro". Un concetto espresso in maniera simile da diversi leader mondiali, come il presidente francese,: "Congratulazioni a Joe Biden e Kamala Harris. Abbiamo molto da fare per affrontare le sfide di oggi. Agiamo insieme". Felicitazioni alle quali si unisce anche il premier spagnolo,: "Vi auguriamo buona fortuna e tutto il meglio. Non vediamo l'ora di collaborare con voi per affrontare le sfide che ci attendono".Da oltremanica, arrivano gli auguri dello storico alleato degli Stati Uniti: "Congratulazioni a Joe Biden per la sua elezione a presidente degli Stati Uniti e a Kamala Harris per la sua storica conquista. Gli Usa sono il nostro più importante alleato e attendo di lavorare a stretto contatto insieme sulle nostre priorità condivise, dal cambiamento climatico, al commercio, alla sicurezza", sono le parole del primo ministro britannico,Il premier indiano,, ricorda come Biden "in qualità di vicepresidente", diede un forte "contributo al rafforzamento delle relazioni indo-americane, che è stato fondamentale e inestimabile. Non vedo l'ora di lavorare ancora una volta a stretto contatto per portare le relazioni India-Usa a livelli più alti". Modi definisce poi il successo di Kamala Harris "rivoluzionario e motivo di immenso orgoglio non solo per i tuoi bambini, ma anche per tutti gli indo-americani".Al coro delle congratulazioni si unisce anche il presidente ucraino, che si è trovato al centro dell'impeachment del presidente Donald Trump: "L'Ucraina è ottimista sul futuro del partenariato strategico con gli Stati Uniti. I due Paesi hanno sempre collaborato su sicurezza, commercio, investimenti, democrazia, lotta alla corruzione. La nostra amicizia diventa solo più forte".Tra i primissimi ad augurare buona sorte a Biden anche, premier del Canada che con Trump non aveva un rapporto proprio idilliaco. "L'America de-trumpizzata, ora il mondo deve poter respirare". E' il tweet dell'esponente dell'Olp (Organizzazione per la liberazione della Palestina,