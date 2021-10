Amministrative 2021 Bologna, Lepore: "È la vittoria della città più progressista d'Italia"

Condividi

Quella di oggi "è la vittoria della città più progressista d'Italia. Invito tutti i sindaci progressisti ad unirsi". Sono le prime parole del nuovo sindaco di Bologna, Matteo Lepore (Pd), pronunciate nel suo comitato elettorale, commentando la netta vittoria alle comunali."Mi auguro che il Movimento 5 stelle scelga definitivamente da che parte stare e mi auguro che accada anche nel resto del Paese". Lo ha dichiarato Matteo Lepore, candidato sindaco per il centrosinistra, a poche ore dalla chiusura dei seggi per le amministrative di Bologna, ringraziando chi ha preso parte alla coalizione che lo ha sostenuto. "Il M5s ha passato un periodo di travaglio, ma a Bologna non ha mai avuto un dubbio sulla parte dove stare", ha detto Lepore."Occorre che il governo ascolti i sindaci, senza i quali non si batte la mafia e non si fanno nuovi asili nido". Lo ha dichiarato Matteo Lepore. "Abbiamo bisogno che il Partito democratico dopo il voto si metta insieme i sindaci progressisti e democratico", ha aggiunto."In tutte le grandi città il centrodestra è arrivato impreparato, senza candidati all'altezza della situazione. A Bologna dopo 10 anni non sono stati in grado di unirsi intorno ad un progetto. Abbiamo bisogno di un centrodestra diverso nel Paese. Chiedo a Salvini e alla Meloni di farsi da parte oppure di dichiarare che il fascismo è il male assoluto": lo ha detto Matteo Lepore, neo sindaco di Bologna, arrivato nel suo 'quartier generale' commentando la netta vittoria alle comunali. "Abbiamo bisogno di un centrodestra all'altezza della democrazia italiana", ha concluso.