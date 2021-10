Amministrative 2021 Tajani: "I risultati dicono che Forza Italia gode di ottima salute" "Grazie al lavoro di Berlusconi e di Forza Italia che dovrà essere sempre più determinante il centrodestra governerà il Paese fino al 2050"

"Tutti i risultati ci dicono che Forza Italia gode di ottima salute, questo perché anche i risultati che giungono da altre città dimostrano che la nostra lista dove non cresce, tiene molto bene". Lo ha detto il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani che ha seguito lo spoglio elettorale in Calabria e dove ha festeggiato la vittoria di Roberto Occhiuto."Siamo una forza che ha tenuto in molte città. C'è qualcosa che funziona, abbiamo fatto campagna elettorale senza Berlusconi. Ora Berlusconi tornerà a fare il federatore". Lo dice il coordinatore di FI, Antonio Tajani, a 'Porta a porta' su Rai1. "Ora dobbiamo combattere le battaglie per il ballottaggio", aggiunge. "Ora dobbiamo lavorare alle Politiche del 2023, con Berlusconi federatore del centrodestra. Senza FI non si vince e non si governa. Siamo l'interlocutore più affidabile per Bruxelles, per Washington ma soprattutto per gli elettori italiani", afferma."Grazie al lavoro di Berlusconi e di Forza Italia, che dovrà essere sempre più determinante, il centrodestra governerà il Paese fino al 2050", ha aggiunto Tajani."Candidati forse in ritardo, scelti magari in maniera affrettata, ora però dobbiamo vincere a Roma e nelle città in cui si va al ballottaggio"."La Calabria ha una responsabilità importante per fare crescere tutto il sud a partire dallo straordinario risultato ottenuto. Da qui saluto tutti i nuovi sindaci di Fi e quelli confermati che hanno tenuto alta la bandiera del nostro movimento e soprattutto i valori in cui ci riconosciamo: libertà, valori cristiani, riformismo e garantismo.Siamo l'unica forza politica che raccoglie tutti questi valori. Siamo fieri e abbiamo dimostrato che in Italia c'è tanto spazio per chi difende tutto questo. Allora prepariamoci partendo proprio dalla Calabria per conquistare il Governo del paese nel 2023 felici che il federatore del centrodestra, quello che ha sempre scelto gli uomini giusti per vincere, sarà in grado di condurre il centrodestra alla vittoria per governare questo paese". Lo ha detto Antonio Tajani a Gizzeria.