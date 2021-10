Amministrative Ballottaggi: seggi aperti, si sceglie il sindaco in 65 Comuni I capoluoghi interessati sono 10, tra i quali Roma, Torino e Trieste. No obbligo Green pass per componenti seggi

Si sono aperti alle 7 i seggi per i ballottaggi alle Comunali.Si vota oggi e domani per scegliere il sindaco di 65 Comuni, tra cui 10 capoluoghi di provincia. Coinvolti circa 5 milioni di elettori.Lo scrutinio avrà inizio subito dopo la chiusura della votazione di lunedì.Nella Capitale si sfidano il candidato del centrodestra Enrico Michetti e il candidato del centrosinistra Roberto Gualtieri. Sotto la mole il ballottaggio è tra Stefano Lo Russo per il centrosinistra e Paolo Damilano per il centrodestra. Trieste dovrà scegliere tra il sindaco uscente Roberto Dipiazza (centrodestra) e Francesco Russo (centrosinistra).Si vota anche in altri sette capoluoghi di provincia: Benevento, Caserta, Isernia, Latina, Savona, Varese e Cosenza.Per votare basterà fare una croce su uno dei due candidati sindaci. per accedere al seggio non è necessario esibire il green pass, ma si devono seguire le regole anti-covid: mascherina obbligatoria, distanziamento ed igienizzazione delle mani.Pur essendo entrato in vigore l'obbligo del Green pass, il possesso della certificazione verde non è richiesto per i componenti dei seggi normali (lo è invece per quelli ospedalieri e per la raccolta del voto domiciliare) ed i rappresentanti di lista accreditati, come indicato da un'apposita circolare del Viminale.