12 milioni di italiani al voto Amministrative: la sfida torna nelle piazze per la chiusura della campagna elettorale Gualtieri a Roma in 15 piazze, Conte e Di Maio per Manfredi a Napoli, Letta a Siena per le suppletive, Michetti a Spinaceto con Meloni, Salvini e Tajani

Condividi

Alla mezzanotte di oggi cala il sipario sulla campagna elettorale nei 1.157 comuni in cui si vota per eleggere sindaco e consiglio comunale, in Calabria per la Regione e si vota anche nei due collegi di Siena-Arezzo e Roma-Primavalle per le elezioni suppletive della Camera dei deputati.Sono circa 12 milioni gli italiani chiamati a esprimere il proprio voto. Si eleggeranno i sindaci di 6 capoluoghi di regione: Torino, Milano, Trieste, Bologna, Roma e Napoli. Alle urne inoltre 14 città capoluogo di provincia: Benevento, Caserta, Cosenza, Grosseto, Isernia, Latina, Novara, Pavia, Pordenone, Ravenna, Rimini, Salerno, Savona, Varese.Si vota domenica 3 e lunedì 4 ottobre. Le urne resteranno aperte dalle 7 alle 23 di domenica 3 e dalle 7 alle 15 di lunedì 4 ottobre.Alle 24 di oggi scatta, dunque, il silenzio elettorale e per la giornata odierna si registra un deciso ritorno alle manifestazioni di piazza.Il primo a scendere in campo è stato Enrico Michetti. Si è recato a Spinaceto in compagnia di Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani. I tre big dei principali partiti della coalizione hanno deciso di non far mancare il proprio supporto al “tribuno del popolo”. La loro partecipazione arriva anche all’indomani degli apprezzamenti espressi dal leghista Giancarlo Giorgetti nei confronti di Carlo Calenda.Carlo Calenda non può contare sul supporto dei “big della politica”. Il leader di Azione, d’altra parte, ha impostato la campagna elettorale puntando tutto su una civica composta al 70%, come ha avuto modo di ribadire durante le ultime settimane, da persone che non hanno avuto alcuna precedente esperienza nei partiti. Calenda chiude la campagna elettorale alle ore 18 in Piazza del Popolo.Il centrosinistra, nell’ultimo giorno utile prima del silenzio elettorale, ha deciso di puntare su 15 piazze. Quattordici sono quelle dove si presentano i vari candidati ai Municipi, in alcuni casi con il supporto di alcuni “big” della coalizione. Il quindicesimo comizio è invece quello che si svolgerà alle ore 17.30 in via Loreto, a San Basilio. Nel problematico quartiere, mai come durante l’ultima campagna elettorale finito sotto i riflettori, si presenta Roberto Gualtieri in compagnia del governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, e dell'ex ministro, Beatrice Lorenzin, che ha presieduto il comitato elettorale di Gualtieri.Anche Virginia Raggi sarà in compagnia dei big del suo partito. La Sindaca, nell’ultimo appuntamento prima delle elezioni in cui indosserà la fascia tricolore, sarà sostenuta ancora una volta da Giuseppe Conte, più volte incontrato in questi giorni di campagna elettorale, e dal ministro degli esteri Luigi Di Maio. I tre hanno dato appuntamento ai propri elettori ed ai candidati delle liste che sostengono la Sindaca, alla Bocca della Verità. Sarà quello l’ultimo degli appuntamenti previsti, visto che si svolgerà alle ore 20 di oggi.Alle 18.30, scalo Lambrate (via Pietro Andrea Saccardo), chiusura della campagna elettorale dicon l'evento "Lo sprint finale - Milano più di prima" e gli interventi del sindaco Beppe Sala, di Giuliano Pisapia, della segretaria metropolitana Silvia Roggiani e dei cinque capilista, Pierfrancesco Maran, Anna Scavuzzo, Lamberto Bertolé, Arianna Censi, Marco Granelli.Alle 16 punto stampa del candidato sindaco per il centrodestra,. Colonne di San LorenzoDalle 9 di stamane chiusura di campagna elettorale del candidato sindaco: sei tappe e altrettanti luoghi simbolo della città prima della festa conclusiva all'Arenile di Bagnoli, alle 19.30. (ore 9.00 dalla Torretta, seconda tappa il Pallonetto a Santa Lucia, per arrivare a San Giovanni a Teduccio, Secondigliano, Scampia e Pianura. A ogni tappa il candidato sindaco incontra le persone del luogo).Alle 17, via Arcangelo Ghisleri, 5-7 a Scampia adiacente edificio postale, chiusura della campagna elettorale con il candidato sindaco di Napolied il ministro del Lavoro,Dalle ore 17, il Movimento 5 Stelle chiude la campagna elettorale con un evento in piazza Dante. Sul palco di Napoli il presidente M5s, il ministri degli Esterie per i Rapporti con il parlamento Federico D'Incà, il sottosegretario al ministero dell'Interno, e gli ex ministri Lucia Azzolina e Alfonso Bonafede. In piazza Dante anche, candidato sindaco sostenuto dal Movimento 5 Stelle, dal Pd e dalle altre forze politiche di centrosinistra.Alle 18.30, piazza del Gesù Nuovo, comizio di chiusura della campagna elettorale del candidato sindacoAlle 13.00, incontro alla moschea di via Saluzzo con il candidato sindaco del centrosinistrache poi alle 14.30 si sposta alla Cooperativa taxi (via Duino 124). Alle 19, Parco della Tesoriera (Corso Francia 186-192) evento conclusivo della campagna elettorale del centrosinistra con il candidato sindaco Stefano Lo Russo.Alle 17 al Palazzo Ceriana Mayneri (Corso Stati Uniti 27) il comizio elettorale: 'Una squadra per Torino'. Partecipano: il ministro dello Sviluppo economico, il candidato sindaco per il centrodestra aAlle 11.30, le stanze di Verdi (piazza Verdi), aperitivo di fine campagna elettorale dicandidato di Europa verde in Consiglio comunaleAlle 12, comitato elettorale(via Mentana 2), punto-stampa al termine dell'incontro di Matteo Lepore con il sottosegretario a Programmazione e coordinamento economicodedicato ai progetti della città legati al Pnrr. Alle 17.45, piazza Maggiore-ingresso stampa lato San Petronio, evento conclusivo della campagna elettorale del candidato sindaco del centrosinistra Matteo Lepore. Partecipano Cuppi presidente nazionale Pd, Bonaccini ed Schlein presidente e vicepresidente Regione, i musicisti Fresu e Poggipollini.Alle 17, bar Colibrì (piazza Malpighi), evento di chiusura della campagna elettorale del Popolo della famiglia a sostegno diAlle 11.30,al Caffè Renzelli (piazza dei Bruzi) conferenza stampa in vista delle regionali del segretario nazionale del Psi Enzo Maraio, della vicesegretaria Francesca Rosa D'Ambra e di, candidata alla presidenza della Regione.Alle 18, piazza della Prefettura aincontra i cittadini.Alle 19,, (piazza Camagna), manifestazione conclusiva della campagna elettorale di, candidata al Consiglio regionale con la lista del Movimento 5 Stelle.Alle 19,(piazza Municipio), manifestazione di chiusura della campagna elettorale di Forza Italia e Forza Azzurri in vista delle regionali. Partecipano la parlamentaree i presidenti delle Regioni Piemonte e Basilicata, Alberto Cirio e Vito Bardi, e il coordinatore regionale di Forza Italia Giuseppe Mangialavori. Conclude il candidato alla presidenzaAlle 21.00 ain piazza Camagnaincontra i cittadini per chiusura campagna elettorale.Enrico Letta segretario del PD questa sera a Foiano della Chiana in provincia di Arezzo per uno degli ultimi appuntamenti della campagna elettorale per le elezioni suppletive nel collegio di Arezzo e Siena.