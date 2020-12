Tutto è avvenuto davanti a numerosi testimoni Ancona: giovane accoltellato e ucciso in strada. Fermato il presunto aggressore

Quartiere Pinocchio, Ancona

Un giovane di 26 anni, del quale non sono state ancora rese note le generalità, è stato accoltellato a morte in strada ad Ancona, in via Maggini nel quartiere del Pinocchio, nei pressi della clinica di Villa Igea, in una zona periferica di Ancona. Sul posto 118, Croce Gialla, carabinieri e polizia e arrivato il pm, Irene Bilotta.Il 26enne parrucchiere di Ancona, vittima dell'aggressione, sarebbe stato colpito da numerosi fendenti di coltello, a dimostrazione di come l'aggressore avesse un chiaro intento omicida. Il ragazzo, trovato già morto dai soccorritori, stando ad alcune testimonianze, avrebbe anche provato a seminare l'aggressore, per evitare di essere raggiunto dai colpi mortali. Avrebbe provato a scappare, a dileguarsi in un condominio distante poche centinaia di metri dal luogo dell'aggressione. Ma inutilmente.E' successo alle 12,15 di oggi in via Maggini, nel quartiere Pinocchio di Ancona. L'accoltellamento è avvenuto davanti a diversi testimoni che ora sono in caserma per essere ascoltati dai carabinieri impegnati nelle indagini. Proprio i carabinieri, quasi subito, hanno fermato il presunto responsabile dell'omicidio. Dalle prime indiscrezioni risulterebbe un amico della vittima.Coetaneo della vittima e anche lui del posto, il giovane fermato dovrà ora raccontare agli inquirenti la sua versione dei fatti. In strada, sul luogo dell'assassinio, c'è ancora il medico legale. Intanto gli inquirenti stanno tentando di capire i motivi dell'aggressione terminata con la morte del giovane.