​Ancora effetto Covid sulle borse

Milano

di Paolo GilaUn’altra giornata pesante per le borse, con gli investitori che hanno preferito alleggerire le posizioni o speculare al ribasso. Persiste la convinzione che la pandemia possa allargarsi mettendo in crisi prima i sistemi sanitari e poi l’economia dei paesi più industrializzati. Milano ha perso l’1 e 53%, Francoforte lo 0,93%, Londra l’1,09% e Parigi l’1 e 77%. In concomitanza con la chiusura delle piazze del Vecchio Continente, questa la fotografia dei listini americani: Dow Jones – 0,40%, Nasdaq +0,49%.A Piazza Affari sono apparsi deboli i bancari e gli energetici con il prezzo del greggio ancora in flessione dopo il ritorno del petrolio libico sui mercati. Lo spread btp/bund è salito a 131 punti base con il rendimento dei nostri decennali allo 0,74%. Euro poco mosso contro dollaro, a quota 1,18 e 30.