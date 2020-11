Ancora ottimisti i mercati

di Sabrina Manfroi Ancora una seduta positiva per le borse europee con Milano che guida i rialzi, +0,87%. Londra sale dello 0,31% e Parigi con Francoforte guadagnano mezzo punto percentuale. I mercati sono ottimisti per via dei nuovi vaccini nonostante i contagi non rallentino. A Piazza Affari corre Bper, +6%, bene anche Nexi e Cnh. In fondo al listino Diasorin -2%. Spread a 117 punti base, rendimento decennale allo 0,61%.