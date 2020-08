E' ufficiale, Andrea Dovizioso lascia la Ducati

Andrea Dovizioso lascerà la Ducati alla fine della stagione. Lo ha comunicato il suo manager Simone Battistella. "Non riteniamo ci siano le condizioni per continuare con la Ducati. Le intenzioni di Andrea è di continuare a correre naturalmente se troverà un programma e una proposta adeguata per faro. Non abbiamo mai parlato in concreto di parte economica finora, non ci sono state proposte o negoziazioni. La decisione in questo caso l'ha presa il pilota, preferisce fermarsi, essere sereno e concentrarsi sul campionato le gare e togliere questo disturbo di mezzo, perché sta diventando pressante il rinnovo e la negoziazione. A mete fredda ea cuor sereno ha scelto di non voler continuare", ha dichiarato Battistella ai microfoni di Sky Sport. Dovizioso ha dunque oggi comunicato ai vertici della Rossa di Borgo Panigale la volontà di andare via ponendo dunque fine alla querelle sul contratto.