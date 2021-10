Trasportato all'ospedale di Bolzano Operaio cade in un silo ad Andriano, è grave Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, di 62 anni, stava scendendo nel silo con una scala quando questa è scivolata, ed è così caduto per tre metri

Condividi

Incidente sul lavoro questa mattina ad Andriano, in Alto Adige: un operaio è caduto in un silo procurandosi gravi politraumi.Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, di 62 anni, stava scendendo nel silo con una scala quando questa è scivolata. L'operaio è così caduto per 3 metri. E' stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Bolzano.Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco e Soccorso Alpino.I rilievi sono stati condotti dai Carabinieri.