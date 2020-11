Biden ha scelto il segretario di Stato: sarà Anthony Blinken

Joe Biden ha scelto: Anthony Blinken sarà il suo segretario di Stato, colui che avrà la responsabilità di rilanciare l'America sul palcoscenico della democrazia internazionale. Lo riportano i media americani.L'annuncio ufficiale è atteso per martedì, quando il presidente-eletto nominerà anche il suo consigliere alla sicurezza nazionale e l'ambasciatore americano all'Onu. Jake Sullivan sarebbe stato scelto per il ruolo di consigliere, mentre Linda Thomas-Greenfield è in corsa come ambasciatrice all’Onu.Blinken ha iniziato la sua carriera al dipartimento di Stato dell'amministrazione Clinton. Durante la campagna elettorale di Biden ha avuto un ruolo di primo piano, sempre accanto al presidente-eletto in tutte le decisioni più importanti. Blinken nel suo nuovo ruolo dovrà portare avanti per Biden la politica estera, che l'ex vicepresidente ritiene uno dei pilastri della sua amministrazione. Laureato ad Harvard, Blinken è entrato in politica alla fine degli anni Ottanta aiutando Michael Dukakis a raccogliere fondi per la sua campagna elettorale.