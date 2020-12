Decima giornata di Serie A Al Bentegodi finisce 1-1 tra Hellas Verona e Cagliari Parità nel 'lunch match' tra gli scaligeri e i sardi: veneti avanti con Zaccagni, aggancio rossoblù con Marin nel secondo tempo. Gli uomini di Juric salgono a 16 punti che al momento vale l'ottava piazza in classifica, mentre i ragazzi di Di Francesco 'prendono' il Bologna a quota 12

Finisce pari il ’lunch match’ del Bentegodi tra l’Hellas Verona e il Cagliari (1-1). Scaligeri avanti con Zaccagni, a inizio ripresa riequilibra la sfida Marin. Veronesi di Juric agganciano quota 16 punti che vale per ora l’ottava piazza. Per i sardi arriva il punto numero 12, agganciato il Bologna in una momentanea decima piazza.Juric in attacco schiera Di Carmine. Torna Lazovic, con Dimarco centrale di difesa. Tanti assenti per Di Francesco, ma l’acciaccato Joao Pedro stringe i denti e gioca alle spalle di Pavoletti. Hellas Verona col 3-4-2-1: Silvestri; Ceccherini, Dawidowicz, Dimarco; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Baràk, Zaccagni; Di Carmine. Il Cagliari risponde col 4-2-3-1: Cragno; Faragò, Walukiewicz, Carboni, Tripaldelli; Rog, Marin; Zappa, Joao Pedro, Sottil; Pavoletti. Veronesi partono forte, incredibile doppio legno all’8’: angolo 'spizzato', la palla arriva a Di Carmine che da due passi calcia sulla traversa, la palla torna in campo e, dopo un batti e ribatti, Dimarco di sinistro e colpisce il palo e poi finisce sui piedi di Di Carmine che deposita in rete, ma il gol viene annullato dal Var per fuorigioco. Ancora scaligeri in attacco, ma il tiro di Barak viene murato (12’). Si fanno vedere anche i sardi con giocate in velocità con Joao Pedro (16’) e soprattutto Pavoletti, ma il suo tiro pericoloso dal limite viene deviato in corner (17’). In contropiede arriva invece il vantaggio gialloblù al 21’: Faraoni si invola sulla destra, entra in area e mette in mezzo, Zaccagni anticipa tutti e deposita a porta vuota, è l’1-0. Reazione Cagliari con una bella rovesciata di Pavoletti da pochi metri ‘fermata’ col corpo da Faraoni (25’).Nella ripresa arriva subito il pari dei sardi: penetrazione centrale con Pavoletti che lancia Marin, il centrocampista romeno controlla, entra in area e batte Silvestri per l’1-1 (48’). Grande chance per gli isolani in contropiede al 70’: fuga sulla destra di Zappa che crossa per Pavoletti, ma l’attaccante strozza un po’ la conclusione e manda a fil di palo. Spinge forte il Cagliari, ripartenza di Sottil che serve per Paoletti, botta dal limite a lato (64’). Subito dopo Pavoletti a un passo dal bis, ma il suo colpo di testa su cross di Faragò viene deviato da Silvestri sulla traversa con un grande riflesso (65’). Azioni pericolose da una parte e dall’altra, match sempre sul filo: Colley di testa mette i brividi a Cragno (77’), subito dopo grande numero di Joao Pedro che però viene anticipato al momento di tirare in porta (78’). All’80 una ‘bomba’ dal limite di Favilli finisce alta sulla traversa. Finale intenso, ma il punteggio non cambia, è 1-1.