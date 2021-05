Giornata mondiale delle telecomunicazioni Onu: accelerare la trasformazione digitale La pandemia non solo ha evidenziato il ruolo essenziale svolto dalle tecnologie nel garantire la continuità del funzionamento della società, ma ha anche evidenziato le evidenti disuguaglianze tra e all'interno dei paesi in campo digitale

Il Covid ci ha mostrato quanto sia importante accelerare la trasformazione digitale perché tutti nel mondo possano ricevere informazioni, comunicazioni e rimanere connessi. La pandemia non solo ha evidenziato il ruolo essenziale svolto dalle tecnologie nel garantire la continuità del funzionamento della società, ma ha anche evidenziato le evidenti disuguaglianze tra e all'interno dei paesi in campo digitale.Per questo la Giornata mondiale delle telecomunicazioni che l'Onu celebra oggi, nella data in cui nel 1865 fu creata l'Unione Telegrafica Internazionale, è ancor più significativa e vuole sottolineare l'urgente necessità di accelerare la trasformazione digitale e andare avanti per raggiungere gli obiettivi fissati dall'Agenda 2030 in modo da non lasciare indietro nessuno.Sono molte le iniziative organizzate nel mondo in occasione di questa Giornata che mira a contribuire a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle opportunità economiche e sociali per l'uso di Internet e di altre tecnologie dell'informazione e della comunicazione in ambito economico e sociale, nonché sui modi per colmare il divario digitale. Gli hashtag lanciati dall''Unione Internazionale delle Comunicazioni per la giornata sono: #Connect 2030 e #DigitalTransformation.