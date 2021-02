M5s, Casaleggio ipotizza astensione dei dissidenti per mantenere l'unità Il vertice pentastellato affronta la fronda interna dei contrari. Si lavora per ridurre il numero dei dissidenti

"Chi è a disagio si astenga". Questo il messaggio che arriva tramite un post su Facebook da Davide Casaleggio che prova a mediare in questo momento di mare agitato dentro il movimento. “Credo che le azioni del MoVimento 5 stelle debbano portare a un'unione di intenti per poter mantenere una forza negoziale importante nei prossimi passaggi parlamentari a difesa delle riforme fatte”, esordisce il presidente dell’associazione Rousseau."Molti parlamentari - prosegue Casaleggio - mi segnalano che vorrebbero votare contro non essendo passibili di sanzioni disciplinari sulla base dei precedenti e delle regole attuali, ma credo sia importante in questo momento lavorare per la massima serenità di tutti nel rispetto di regole e principi che ci siamo dati”.Mal di pancia nel movimento anche per la mancata costituzione del superministero che sarebbe dovuto nascere dalla fusione di Mise e Ambiente, come previsto dal quesito a garanzia dell'avvio del governo. “In questi giorni ho ricevuto migliaia di messaggi e solo durante questo weekend, sulla casella dell'Associazione Rousseau, è arrivata in media una email al minuto”, prosegue Casaleggio. Si lavora, dunque, per ridurre il dissenso sulla fiducia al governo Draghi sia tra i senatori che tra i deputati.Il garante del Movimento posta un'immagine con le foto di Mario Draghi in stile pop art e la scritta: "Now the environment. Whatever it takes" ("Ora l'ambiente, ad ogni costo"), citando la celebre affermazione dell'allora presidente Bce. Un chiaro messaggio per dire: Avanti, con Draghi.Dopo pochi minuti dal post di Casaleggio la rabbia esplode nelle chat dei parlamentari, sul piede di guerra soprattutto l'ala governista. Anche i direttivi di Camera e Senato non la prendono affatto bene: "E' un'ingerenza gravissima e senza precedenti''. Per qualcuno ''è arrivato il momento di staccare la spina a Rousseau''. Commenti durissimi. C’è anche chi posta un passaggio della biografia di Jean-Jacques Rousseau, una stoccata durissima rivolga al presidente dell'associazione: ''Gli ultimi anni di Rousseau furono caratterizzati da un crescente isolamento con il filosofo affetto da squilibri psichici che lo portavano a un atteggiamento paranoico”.