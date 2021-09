Napoli, Apple rinnova il programma Academy con l'Università Federico II Nella sede di San Giovanni a Teduccio riparte la formazione accademica nata tra Cupertino e Ateneo nel 2016

Apple ha annunciato la continuazione degli investimenti nelladi Napoli, fondata nel 2016 per preparare studenti europei a lavorare nel mondo delle app compatibili con i sistemi operativi dell'azienda.L'Academy, In collaborazione con l'Università Federico II nella sede di(nella foto) estende infatti i programmi fino al 2025 e lancia Alumni per dare risorse agli ex studenti per costruire e sviluppare iniziative imprenditoriali: tutti i diplomati avranno accesso a un Mac e a un iPhone per due anni, oltre a programmi di formazione, networking e accesso a relatori esterni.La classe 2021 dell'Academy, che inizia adesso l'anno accademico, è composta da studenti provenienti da quasi 20 Paesi. Dall'apertura nel 2016,hanno seguito il programma di formazione dell'Academy e oltre 100 aziende hanno partecipato ad eventi di recruiting e job fair per i diplomati.