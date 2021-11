Torino Atp Finals, Medvedev supera Ruud e conquista la finale Il russo si impone in due partite. Questa sera si giocherà l'altra semifinale tra Djokovic e Zverev

Nessuna sorpresa al Pala Alpitour di Torino per la prima semifinale dell'Atp Finals. Daniil Medvedev batte senza problemi Casper Ruud, vero outsider del torneo. Il n.2 del mondo, campione in carica, supera il norvegese in un'ora e 20 minuti con i parziali di 6-4, 6-2. Questa sera si giocherà l'altra semifinale tra Djokovic e Zverev.Il russo procede spedito nella sua striscia vincente alle Finals, ed è ora a quota nove vittorie. Il campione degli US Open infatti non perde una partita dal Masters dal suo esordio nel 2019. L'edizione del 2020, infatti, l'ha conquistata da imbattuto e nel girone di quest'anno non ha perso partite nel girone, come Djokovic."Sono molto contento della mia performance oggi, perché Casper è uno dei giocatori a cui tutti guardiamo, ha fatto grandi risultati. Si diceva che è un giocatore solo da terra rossa, invece nella stagione indoor ha dimostrato la sua intelligenza anche tattica. Una grande partita quella di oggi e sono contento di averla vinta abbastanza bene". Queste le prime parole dal campo, alla fine del match, di Medvedev. Parlando dell'incontro di questa sera alle 21 fra Novak Djokovic e Alexander Zverev, rispettivamente numero 1 e 3, ha detto: "Sono sicuro che sarà una grande partita, io la guarderò alla Tv, mi preparerò e cercherò di essere il migliore domani".