Francia sotto attacco Arabia Saudita: assalto al consolato francese di Gedda, ferita una guardia Arrestato l'autore dell'attacco. Si tratta di un cittadino saudita

Gedda

Un uomo ha accoltellato una guardia al consolato di Francia a Gedda, città portuale sul Mar Rosso, in Arabia Saudita e in seguito è stato arrestato. Lo ha riferito al-Arabiya citando a sua volta l'agenzia stampa ufficiale saudita.La notizia arriva dopo che un uomo ha ucciso tre persone in una chiesa di Nizza, in Francia, e dopo che vari leader del mondo arabo si sono scagliati contro il presidente Emmanuel Macron per la sua difesa della libertà d'espressione e dei valori secolari.La nota dell'agenzia di stampa saudita, citando il portavoce della polizia, Mohammed al-Ghamdi, ha detto che le forze speciali per la sicurezza diplomatica sono riuscite ad arrestare l'autore dell'aggressione. Si dice che sia un cittadino saudita e abbia circa 40 anni.La guardia ferita è stata portata in ospedale per le cure del caso. Secondo quanto reso noto dall'ambasciata, la guardia ferita non è in pericolo di vita.