Coronavirus, Arcuri: "Dati confermano che curva si sta congelando" Il 26% in meno di contagiati rispetto alla settimana scorsa

"L'analisi dei dati ci conferma che la curva si sta congelando. Da quattro settimane questa curva drammatica si è invertita: i contagiati di oggi sono il 26% di meno di una settimana fa, una settimana fa erano il 20% di meno della settimana precedente, due settimane fa il 19% in meno, tre settimane fa il 4 % in meno". Lo dice il commissario all'emergenza coronavirus Domenico Arcuri in conferenza stampa."Sono passati 37 giorni dal Dpcm del 3 novembre con cui abbiamo colorato l'Italia. Oggi continuiamo a segnalare gli effetti positivi di queste misure. Terapie intensive, contagi e ricoveri quotidiani si riducono". "Confermata la distribuzione dei contagiati positivi: il 95,4% è in isolamento domiciliare, il 4,2% è ricoverato negli ospedali e lo 0,5%, 3.291 italiani in terapia intensiva", ha poi spiegato Arcuri."La curva è congelata ma non scomparsa. Dobbiamo prendere atto che il virus fatica a farsi annientare, continua a combattere, a serpeggiare tra noi. E allora prudenza, responsabilità e cautela devono essere le parole d'ordine in questi giorni e soprattutto nei prossimi. A cui aggiungo pazienza e sacrificio" ha aggiunto Arcuri."Ora e soprattutto nei giorni che verranno - ha aggiunto - in cui attraverseremo le feste a noi più care. Lo dico soprattutto ai più giovani. Capiamo bene cosa vi stiamo chiedendo, ma siamo certi che capirete l'importanza di comportamenti responsabili. Non dobbiamo ripiombare nel buio proprio ora che si intravede qualche filo di luce"."Non dobbiamo ripiombare nel buio, sarebbe complicato iniziare la più grande campagna di vaccinazione di massa di sempre nel pieno di una non auspicata terza ondata. Speriamo che il Natale sia l'ultimo sacrificio". Così il commissario per l'emergenza coronavirus, Domenico Arcuri, in conferenza stampa, che ha aggiunto: "Domani pubblicheremo due avvisi per il reclutamento del personale sanitario per la somministrazione dei vaccini: sarà una call aperta, ci aspettiamo al picco della campagna di poter utilizzare fino a 3mila medici e fino a 12mila infermieri. Faccio un appello, dateci una mano". "In Italia ci sono neolaureati, specializzandi e medici in pensione ancora nelle piene capacità di esercitare il loro lavoro. Faccio un appello a queste categorie: dateci una mano, servirà al Paese. Dobbiamo dare tutti una mano". "Il 4 dicembre è scaduta anche la richiesta di offerta per i diluenti per i vaccini: abbiamo ricevuto 4 offerte, 3 italiane e una europea. Ci servono 6,5 milioni di provette, e abbiamo ricevuto offerte per 9,4 milioni" ha dichiarato il commissario all'emergenza."Poste Italiane ed Eni ci stanno aiutando nell'implementazione di una app, è un sistema molto complesso nel quale ci saranno molte componenti: un call center elementi di tracciabilità, riconoscibilità e possibilità di alimentare i sistemi informativi delle regioni e del ministero della salute nell'implementazione di una sorta di anagrafe dei vaccini uguale a quella che c'è per tutti i vaccini somministrati per la popolazione italiana". Lo ha detto il Commissario per l'Emergenza, Domenico Arcuri.