Argentina: domani le elezioni politiche, clima sfavorevole al governo

Gli argentini si recano alle urne domani per elezioni di medio termine con cui rinnovare la metà dei membri della Camera (127 su 257, con un mandato di quattro anni) e un terzo del Senato (24 su 72, mandato di otto anni), in un voto che potrebbe rendere più complessa la manovra del presidente Alberto Fernández nei due anni restanti di governo.Le votazioni avvengono due mesi dopo lo svolgimento delle 'primarie' in cui il Frente de Todos governativo (centro-sinistra) ha perso posizioni rispetto alla coalizione di opposizione Juntos por el Cambio (centro-destra)."Tutto sembra indicare - ha detto ieri l'analista e sociologo Ricardo Rouvier, durante una conferenza nell'Associazione della stampa estera (Acera) - che assisteremo ad una replica del 'voto punitivo' per il governo registrato nelle 'primarie' di settembre. "Sembra molto difficile, e forse quasi impossibile - ha aggiunto da parte sua un altro analista, Raúl Timmerman - che il Frente de Todos cancelli la sconfitta delle primarie. Non lo si è visto svolgere una intensa campagna elettorale sul territorio".Nei due anni di pandemia, i problemi dell'economia argentina si sono acutizzati, con un aumento della povertà, tornata sopra il 40%, una forte inflazione (attorno al 50%) che riduce il potere di acquisto dei salari, e un aumento dei prezzi dei generi di prima necessità che ha costretto il governo ad intervenire con decisione per frenarlo.Ad essi si aggiungono i temi dell'irrisolta ristrutturazione del debito con il Fmi e dell'insicurezza, soprattutto in provincia di Buenos Aires, che dispone del 37% dei voti nazionali ed è stato in passato un bacino naturale di voti per il peronismo. Il capo dello Stato ha chiesto aiuto agli elettori per ribaltare l'esito delle 'primarie': "Nei due anni di governo restanti - ha assicurato - darò tutto per continuare a poter guardare negli occhi gli argentini e le argentine. Vi chiedo che domenica ci aiutiate a costruire il sogno dell'Argentina che desideriamo". Se si confermasse il voto di settembre, il partito di governo potrebbe perdere la maggioranza al Senato e la posizione diprima minoranza alla Camera.