A 90 anni Argentina, morto l'ex presidente Carlos Menem Era senatore in carica, guidò la Casa Rosada dall'89 al '99

Condividi

Murió Carlos Menem, el presidente que unió la política con la farándula y el deporte: Charly, los Stones, Xuxa, Madonna y Maradona https://t.co/RmRcNdY5sZ — Clarín (@clarincom) February 14, 2021

L'ex presidente ed attuale senatore argentino Carlos Saul Menem è morto domenica a Buenos Aires, all'età di 90 anni. Lo ha reso noto la famiglia precisando che da qualche tempo era ricoverato in una clinica per una infezione urinaria.Nato ad Anillaco, nella provincia de La Rioja il 2 luglio 1930, Menem, esponente del partito giustizialista fondato da Juan Domingo Peron, è stato governatore della sua provincia natale prima di essere eletto alla massima carica dello stato due volte, nel 1989 e nel 1995.​Nel 1989 giunse al potere con una campagna elettorale marcata da un programma socio-economico populista che, una volta insediatosi nella Casa Rosada, abbandonò per applicare una dottrina neoliberista di gestione dell'economia, con privatizzazioni di massa, tagli alla spesa pubblica e la parità 1-1 tra peso e dollaro.Non potendo candidarsi direttamente una terza volta consecutiva per divieto costituzionale, si ripresentò nel 2003 e fu il candidato più votato nel primo turno delle presidenziali, salvo ritirarsi prima del secondo turno di fronte allo sfidante, Nestor Kirchner, anche lui peronista."Con profondo dolore ho appreso della morte di Carlos Saúl Menem - ha scritto su Twitter il capo dello Stato Alberto Fernandez - eletto sempre in democrazia, è stato governatore di La Rioja, presidente della nazione e senatore. Durante la dittatura venne perseguitato e imprigionato".Il quotidiano Clarìn, di Buenos Aires, così lo descrive: "Pragmatico, ha sorpreso impostando forti riforme economiche, ma il suo tempo è stato oscurato dalla corruzione".Intraprendente avvocato, figlio di immigrati siriani, proveniente una delle province più povere dell'Argentina, criticato dai detrattori come playboy, Menem mentre era alla guida del Paese disse: "Non so se farò uscire il Paese dalla sua situazione economica problematica ma sono sicuro che lo renderò un Paese più divertente". Spesso ospitava alla Casa Rosada a Buenos Aires celebrità come i Rolling Stones e Madonna.