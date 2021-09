ITALIA

2021/09/17 09:34

Bolzano, arrestato Max Leitner: il re delle evasioni E' noto alle cronache nazionali per essere evaso per ben cinque volte in circostanze diverse da varie carceri

ll re delle evasioni Max Leitner, dopo un periodo di libertà, è stato arrestato la scorsa notte dopo una sparatoria nei pressi di un locale notturno a Bolzano. Lo riferisce il tgR Alto Adige. Nell'auto in cui si trovava l'altoatesino con un'altra persona la polizia avrebbe trovato armi. Leitner è noto alle cronache nazionali per essere evaso per ben cinque volte in circostanze diverse da varie carceri.

